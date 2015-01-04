重温稿-《全球主要央行会议预告》--2015年1月-12月

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透12月21日 - 以下为全球主要央行在2015年1月至2015年12月的议 息会议及其它重要声明的日程安排。 ========================================================== 美国联邦公开市场委员会(FOMC) 2015年 1月27日至1月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 1月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 3月17日至3月18日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 3月18日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 4月28日至4月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 4月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 6月16日至6月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 6月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 7月28日至7月29日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 7月29日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 9月16日至9月17日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 9月17日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 10月27日至10月28日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 10月28日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。 12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。 ========================================================== 欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福 2015年 1月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 1月22日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 2月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 2月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 3月5日(塞浦路斯)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 3月18日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至3月19日)。 4月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 4月15日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 5月6日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 5月20日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 6月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 6月17日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至6月18日)。 7月1日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 7月16日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 8月5日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 9月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 9月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至9月17日)。 10月7日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 10月22日(马耳他)－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者 会。 11月4日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。 12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。 12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计 划(至12月17日)。 ========================================================== 英国央行 2015年 1月7日－货币政策会议(至1月8日)。 2月4日－货币政策会议(至2月5日)。 3月4日－货币政策会议(至3月5日)。 4月8日－货币政策会议(至4月9日)。 5月8日－货币政策会议(5月11日周一继续开会)。 6月3日－货币政策会议(至6月4日)。 7月8日－货币政策会议(至7月9日)。 8月5日－货币政策会议(至8月6日)。 9月9日－货币政策会议(至9月10日)。 10月7日－货币政策会议(至10月8日)。 11月4日－货币政策会议(至11月5日)。 12月9日－货币政策会议(至12月10日)。 ========================================================== 日本央行 2015年 1月20日－日本央行货币政策会议(至1月21日)。 2月17日－日本央行货币政策会议(至2月18日)。 3月16日－日本央行货币政策会议(至3月17日)。 4月 7日－日本央行货币政策会议(至4月8日)。 4月30日－日本央行货币政策会议。 5月21日－日本央行货币政策会议(至5月22日)。 6月18日－日本央行货币政策会议(至6月19日)。 ========================================================== 加拿大央行 2015年 1月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 3月 4日－公布指标利率决定。 4月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 5月27日－公布指标利率决定。 7月15日－公布指标利率决定和货币政策报告。 9月 9日－公布指标利率决定。 10月21日－公布指标利率决定和货币政策报告。 12月 2日－公布指标利率决定。 ========================================================== 瑞士央行 2015年 3月19日 - 货币政策评估 6月18日 - 货币政策评估 9月17日 - 货币政策评估 12月10日 - 货币政策评估 ========================================================== 澳洲央行 2015年 2月3日－召开利率会议。 3月3日－召开利率会议。 4月7日－召开利率会议。 5月5日－召开利率会议。 6月2日－召开利率会议。 7月7日－召开利率会议。 8月4日－召开利率会议。 9月1日－召开利率会议。 10月6日－召开利率会议。 11月3日－召开利率会议。 12月1日－召开利率会议。 ========================================================== 新西兰央行 2015年 1月29日－公布指标利率。 3月12日－公布货币政策声明和指标利率。 4月30日－公布指标利率。 6月11日－公布货币政策声明和指标利率。 7月23日－公布指标利率。 9月10日－公布货币政策声明和指标利率。 10月29日－公布指标利率。 12月10日－公布货币政策声明和指标利率。 ========================================================== 瑞典央行 2015年 2月11日－召开货币政策会议(至2月12日)。 2月12日－公布利率决定。 4月28日－召开货币政策会议(至4月29日)。 4月29日－公布利率决定。 7月 1日－召开货币政策会议(至7月 2日)。 7月 2日－公布利率决定。 ========================================================== 挪威央行 2015年 3月19日－货币政策会议。 6月18日－货币政策会议。 9月24日－货币政策会议。 12月17日－货币政策会议。 ========================================================== 台湾 台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。 具体会议日期将在开会前几天公布。 ========================================================== 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。