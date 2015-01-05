美国与加拿大经济指标预测--1月5日-1月12日****

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
1月5日当周
1月5日(一)
-- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720
1月6日(二)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.5%
(较上年同期) -- +2.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.8
Markit服务业PMI -- 53.6
1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.5% -0.7%
1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7%
扣除运输的耐久财订单 -- -0.4%
扣除国防的耐久财订单 -- -0.1%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- 0.0%
1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.2 59.3
企业活动指数 63.5 64.4
就业指数 -- 56.7
新订单指数 -- 61.4
价格指数 -- 54.4
1月7日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 12/26当周和1/2当周 -- 363.1
再融资指数 -- 1,535.2
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 12月 增加22.5 增加20.8
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差420 逆差434
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 -- 顺差1
出口 -- 449.2
进口 -- 448.2
1月8日(四)
1230 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 12月 -- 3.594
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 当周 29 29.8
一周初请失业金人数四周均值(万人) -- 29.075
一周续请失业金人数(万人) 237 235.3
1330 加拿大新屋价格指数 11月 -- +0.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加150 增加132.3
1月9日(五)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 11月 -- +0.7%
1300 加拿大就业人口变动(万个) 12月 -- 减少1.07
失业率 -- 6.6%
1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加24 增加32.1
民间就业岗位(万个) 增加23.5 增加31.4
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加2.8
政府就业岗位(万个) -- 增加0.7
失业率 5.7% 5.8%
平均时薪(较前月) +0.2% +0.4%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.8%
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4%
趸售销售(较前月) 持平 +0.2%
1月12日当周
1月12日(一)
1500 美国就业趋势 12月 -- 123.2(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 孙茉莉; 审校 郑茵)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。