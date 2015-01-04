全球汇市：欧元在全球央行外汇储备中占比降至逾10年低点--IMF数据

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透纽约1月2日 - 据国际货币基金组织(IMF)12月31日公布数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至不到23%，为逾十年低点。
欧元在IMF储备中总计为1.4万亿美元，或相当于已分配外汇储备总额(total allocated reserves)的22.6%，低于2014年第二季的1.5万亿美元和24.1%。第三季占比为2002年第三季以来最低。
全球外汇储备整体降至11.8万亿美元，为2008年末/2009年初爆发金融危机以来首次出现季度下降。全球储备在2014年第二季触及12万亿美元的纪录水准。
全球储备是各国央行持有的不同货币资产，主要用于支持其负债。各国央行有时会协同买卖官方国际储备，以影响汇率变化。
“数据表明，在第三季欧元下跌8%后，缺少买入欧元的兴致，”法国兴业银行外汇分析师Sebastien Galy表示。
美元储备占比升至62.3%，总计3.9万亿美元，高于前季的60.7%，且是2011年第四季以来最高。日圆占比则基本持平于前季，约为4%。
截至第三季，全球各国央行持有1,170亿美元的澳元，低于第二季的1,216亿美元。各国央行还持有1,189亿美元的加元，亦低于前季的1,252亿美元。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。