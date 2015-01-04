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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 07:51 BJT

****日韩经济指标预测--1月5日-1月12日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：    
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值         
    
    1月5日当周
            
    1月5日(一) 
     --  韩国外汇储备(亿美元)                         12月         --     3,631.0 
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)                12月         --        52.1 
    
    1月6日(二)
    暂无重要经济数据公布
    
    1月7日(三)
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     一周          --  卖超13,620
         外国投资日本股票(亿日圆)                                   --   卖超3,871
    
    1月8日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                         12月          --      12,691
    
    1月9日(五)
    0500 日本同时指标(较前月)                         11月          --        +0.4
             领先指标(较前月)                                       --        -1.6
    
    1月12日当周
    
    1月12日
    2100 韩国出口物价(较上年同期)                     12月          --       -2.1%
             进口物价(较上年同期)                                   --       -7.9%
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)                 12月          --       +2.7%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)             11月          --   盈余8,334(完)
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