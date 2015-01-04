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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 07:51 BJT

****澳新经济指标预测--1月5日-1月12日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值
       
    1月5日当周  
    
    1月5日(一)
    暂无重要数据。 
    
    1月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                 11月             --   逆差13.23
             商品和服务进口(较上月)                                     --       -2.0%
                       出口(较上月)                                     --       +2.0%   
    
    1月7日(三) 
    暂无重要数据。
    
    1月8日(四) 
    0030 澳洲建筑许可                                  11月             --      +11.4%
             民间住宅许可                                               --       -0.2%
    2145 新西兰建筑许可                                11月             --       +8.8%
    
    1月8-13日    
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)               12月             --       +3.3%
                            (较上年同期)                                --       +6.0%   
    
    1月9日(五)   
    0030 澳洲零售销售(较上月)                          11月             --       +0.4%
    
    1月12日当周
    
    1月12日(一)
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                           12月             --       -5.4%
                网上招聘广告                                            --       +0.9%    
    0030 澳洲房屋融资                                  11月             --       +0.3%
             投资性房屋融资                                             --       +1.0% (完)
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