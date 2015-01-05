国际油市：原油价格连续第三日下跌，仍接近逾五年低位

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
美国11月建筑支出意外下降0.3%；且供应管理协会(ISM)称，12月制造业增速放慢至六个月来最低，暗示经济形势疲弱。
分析师表示，年初市场交投清淡，因此油价走势较为波动。去年11月石油输出国组织(OPEC)拒绝限产，随后油价加速下滑。
科威特财长Anas al-Saleh周日表示，过去六个月里油价下挫不会影响科威特的经济发展项目，政府将继续支持国内资本支出。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/郑茵 审校 龚芳/张荻)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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