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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 08:01 BJT

国际油市：原油价格连续第三日下跌，仍接近逾五年低位

美国11月建筑支出意外下降0.3%；且供应管理协会(ISM)称，12月制造业增速放慢至六个月来最低，暗示经济形势疲弱。

分析师表示，年初市场交投清淡，因此油价走势较为波动。去年11月石油输出国组织(OPEC)拒绝限产，随后油价加速下滑。

科威特财长Anas al-Saleh周日表示，过去六个月里油价下挫不会影响科威特的经济发展项目，政府将继续支持国内资本支出。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/郑茵 审校 龚芳/张荻)
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