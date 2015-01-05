中国货币市场：七天回购开盘报4.69%，上日加权利率4.8294%

路透上海1月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在4.69%，上日该期限加权平均利率为4.8294%。具体如下：

因元旦假期调休，周日(4日)为2015年首个交易日。当日银行间市场质押式回购总成交金额为5,519.53亿元，较12月31日的8,292.47亿元明显萎缩；其中，隔夜品种成交4,378.89亿元，上日为3,168.42亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)