中国货币市场：七天回购开盘报4.69%，上日加权利率4.8294%

加拿大股市：下跌近1%，因商品价格急跌重压能源和矿业股
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
路透上海1月5日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在4.69%，上日该期限加权平均利率为4.8294%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.69% 4.9275% 4.8294%
因元旦假期调休，周日(4日)为2015年首个交易日。当日银行间市场质押式回购总成交金额为5,519.53亿元，较12月31日的8,292.47亿元明显萎缩；其中，隔夜品种成交4,378.89亿元，上日为3,168.42亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透多伦多5月4日 - 加拿大主要股指周四下跌近1%，受累于权重的能源和矿业股因商品价格下跌而重挫，投资者消化一系列企业业绩。
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。