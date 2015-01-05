中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

路透上海1月5日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求；其中正回购期限为14天和28天，逆回购包括七天和14天。

2014年最后逾一个月时间内，央行公开市场常规操作持续空窗。不过补充工具方面却仍有动作。央行12月31日公告，于11月20日、21日及28日开展了共1,660亿元人民币短期流动性调节工具(SLO)，向市场投放流动性。

据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。

2014年央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。自7月末开始至11月末，正回购期限一直为14天期。

除SLO、常备借贷便利(SLF)外，中国央行在2014年三季度还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。(完)

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