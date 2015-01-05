《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

路透香港1月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美 元=7.7561港元 ) 美国股市周五在稍早上涨后基本收平，道琼工业指数 收高9.92点，或0.06%，至17,832.99点 ，因在新一年第一个交易日公布的经济数据逊于预期，投资者未能找到理由买入。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.770 0.24 26035 10.530 -0.84 中国铝业 11.350 -1.48 34679 3.521 -0.53 中国移动 58.490 -0.56 208005 90.731 -0.73 中国人寿 59.810 1.87 139287 30.926 -1.51 中石油 110.400 -0.50 39859 8.563 -1.46 中石化 80.210 -0.99 41311 6.221 -0.94 汇丰控股 47.070 -0.34 1446450 73.016 -1.33 中电信 58.450 -0.44 18642 4.533 -1.66 中国联通 13.500 0.37 110778 10.471 -1.41 兖州煤业 8.480 0.59 21562 6.577 -1.83 华能国际 55.830 3.06 18808 10.826 -0.68 南方航空 23.340 -2.34 19109 3.621 -0.26 东方航空 23.750 -2.02 5714 3.684 -0.43 中芯国际 4.610 1.99 11912 0.715 -3.36 （完） (整理 梁慧仪)