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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 08:19 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月5日

路透香港1月5日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美
元=7.7561港元 )
    
    美国股市周五在稍早上涨后基本收平，道琼工业指数 收高9.92点，或0.06%，至17,832.99点
，因在新一年第一个交易日公布的经济数据逊于预期，投资者未能找到理由买入。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.770    0.24      26035            10.530      -0.84
 中国铝业                      11.350   -1.48      34679             3.521      -0.53
 中国移动                      58.490   -0.56     208005            90.731      -0.73
 中国人寿                      59.810    1.87     139287            30.926      -1.51
 中石油                       110.400   -0.50      39859             8.563      -1.46
 中石化                        80.210   -0.99      41311             6.221      -0.94
 汇丰控股                      47.070   -0.34    1446450            73.016      -1.33
 中电信                        58.450   -0.44      18642             4.533      -1.66
 中国联通                      13.500    0.37     110778            10.471      -1.41
 兖州煤业                       8.480    0.59      21562             6.577      -1.83
 华能国际                      55.830    3.06      18808            10.826      -0.68
 南方航空                      23.340   -2.34      19109             3.621      -0.26
 东方航空                      23.750   -2.02       5714             3.684      -0.43
 中芯国际                       4.610    1.99      11912             0.715      -3.36
 
    （完）

 (整理　梁慧仪)
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