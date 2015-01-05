英国经济：2015年大公司平均扩大投资9%，创2000年以来最高--德勤

财务长对企业前景的信心降至两年来低位，而EEE调查显示，看好英国经济景气将改善的企业高管比例较上年同期大幅减少。

但接受德勤调查的企业则更担心英国2015年5月的大选。

民调显示在野党工党略微领先保守党，后者现与自由民主党组成执政联合。这次选举很有可能再度出现无一党派赢得绝对多数席位的局面。

政策改弦易辙的可能性及选举相关的变数，在财务长风险评估的名单上位居榜首，其后则为欧元区通缩的风险，以及英国未来就退出欧盟举行公投。

德勤表示，这显示企业的想法已然大幅转变。Stewart表示，“在2008-2013年间，每年财务长最担忧的都是英国的经济状况。如今风险则在其他方面。”