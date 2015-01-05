英国经济：2015年大公司平均扩大投资9%，创2000年以来最高--德勤

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
财务长对企业前景的信心降至两年来低位，而EEE调查显示，看好英国经济景气将改善的企业高管比例较上年同期大幅减少。
但接受德勤调查的企业则更担心英国2015年5月的大选。
民调显示在野党工党略微领先保守党，后者现与自由民主党组成执政联合。这次选举很有可能再度出现无一党派赢得绝对多数席位的局面。
政策改弦易辙的可能性及选举相关的变数，在财务长风险评估的名单上位居榜首，其后则为欧元区通缩的风险，以及英国未来就退出欧盟举行公投。
德勤表示，这显示企业的想法已然大幅转变。Stewart表示，“在2008-2013年间，每年财务长最担忧的都是英国的经济状况。如今风险则在其他方面。”
这项调查是在11月27日至12月15日期间进行，涵盖119家大型企业，其中多数为英国上市公司。(完) (编译 李春喜/龚芳; 审校 孙茉莉/李爽)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。