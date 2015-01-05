《全球汇市》欧元兑美元创九年新低，欧元空头押注增加

欧元在测试1.20美元门槛并且跌破，触发止损抛售后，加速跌势。
受美元兑欧元涨势提振，美元指数 触及91.456，攀升至九年新高，为2005年12月以来最高位。
美元兑日圆 下跌0.2%，至120.280日圆，上周五上涨将近0.6%。
英镑下跌至17个月新低，受美元全线升势影响。上周五英国制造业数据表现疲弱，令英国央行2015年升息的预期更加黯淡。
英镑 低见1.5185美元，之后回升至1.5302美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1963 1.2000 -0.31 -1.11 1.2097
美元/日圆 120.28 120.49 -0.17 +0.50 119.68
欧元/日圆 143.89 144.59 -0.48 -0.61 144.78
美元/瑞郎 1.0042 1.0011 +0.31 +1.02 0.9941
英镑/美元 1.5304 1.5325 -0.14 -1.73 1.5573
美元/加元 1.1778 1.1783 -0.04 +1.38 1.1618
澳元/美元 0.8097 0.8087 +0.12 -0.87 0.8168
新西兰元/美元 0.7673 0.7702 -0.38 -1.59 0.7797
澳元/日圆 97.390 97.440 -0.05 -0.37 97.750
新西兰元/日圆 92.290 92.800 -0.55 -1.09 93.310
英镑/日圆 184.08 184.65 -0.31 -1.23 186.38
澳元/新西兰元 1.0551 1.0489 +0.59 +0.78 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张明钧/戴素萍/陈宗琦；审校 于春红/李爽)