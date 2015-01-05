香港个股：万达腾讯等合作的万达电商获10亿元投资，拟四季度上线--报载

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌12日，因各类型船舶运费续降
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透上海1月5日 - 中国第一财经日报周一报导，两家境外投资基金作为财务投资人近日出资10亿元人民币，获得万达电商5%股份，这意味着后者估值已达到200亿元。这家由万达、腾讯 及百度 三方合作的电子商务公司，拟今年四季度全面上线运行。
万达集团指出，万达电商引入的该两家财务投资人，分别为盛科有限公司以及香港虚德仁道电商投资有限公司，均为互联网投资基金，投资后分别持有万达电商3%和2%股份。
此次增发后，万达方面仍是万达电商的绝对控股方。报导还指出，万达电商还将在2015年第四季度启动第二轮募资。
万达电商公司成立于四个月前，注册资金50亿元，万达方面持有70%股权，百度、腾讯各持15%股权，计划五年内投资200亿元，做成全球最大O2O（线上线下）电子商务公司。万达方面由万达集团董事长王健林与刚在港股上市的万达商业 各持万达电商35%股权。
去年12月26日，万达集团战略并购中国排名第四的第三方支付公司“快钱”，作为万达电商以及互联网金融领域的支付平台。目前，万达集团已将电子商务列为四大支柱产业之一。
据万达集团方面介绍其O2O业务进展，包括免费WiFi布局完成，大数据中心已启动建设，几十款O2O服务软件正在研发中。
万达商业地产是全球第二大购物中心和办公楼开发商，而万达集团旗下万达百货已在全国拥有百家门店，是中国最大的连锁百货企业之一。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币<MY R=>走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)