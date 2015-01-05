香港个股：绿城称融创指收购合营公司项目协议乃单方面安排

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
路透香港1月5日 - 绿城中国 周一公告称，对于合作伙伴融创中国 于上周中公布声称向绿城收购双方合营公司项目订立协议，仅为融创单方自行安排，并反驳有任何有关声称出售事项之合法具约束力协议的存在。绿城正就融创所作出的单方面行动，寻求法律意见，并保留最大程度的所有权利。
绿城中国的声明称，对融创于2014年12月31日刊发公告，声称向其与绿城各占50%股权的两家合资公司--融创绿城及上海融创绿城，收购所持有的目标公司的若干股本权益＂感到意外＂。
公司表示，虽然为了方便将来于同意、落实及正式订立可能出售事项的合法具约束力协议，双方于12月18日签署了若干无日期文件。
＂但有关无日期文件仅为有条件签署，本公司与融创中国有共识有关文件于董事会审议及妥为批准声称出售事项（包括声称出售事项之协议）后方会订下日期及生效。＂绿城表示。
公司续指，概无就声称出售事项同意、落实及订立协议，就声称出售事项订立协议为融创中国单方自行安排。
绿城表示，已向融创发出律师函，说明董事会尚未批准上述出售事项，以及融创中国有必要配合就上述出售事项展开调研；并保留其最大程度的所有权利。
融创上周三公告称，向绿城回购原来由双方合营公司持有的一批房地产项目，涉及合共17个项目，涉资逾155亿元人民币。
绿城周一股价高开5.06%，报8.09港元。融创则暂停股份交易，停牌前上周五收报8.15港元。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)