香港个股：绿城称融创指收购合营公司项目协议乃单方面安排

路透香港1月5日 - 绿城中国 周一公告称，对于合作伙伴融创中国 于上周中公布声称向绿城收购双方合营公司项目订立协议，仅为融创单方自行安排，并反驳有任何有关声称出售事项之合法具约束力协议的存在。绿城正就融创所作出的单方面行动，寻求法律意见，并保留最大程度的所有权利。

绿城中国的声明称，对融创于2014年12月31日刊发公告，声称向其与绿城各占50%股权的两家合资公司--融创绿城及上海融创绿城，收购所持有的目标公司的若干股本权益＂感到意外＂。

公司表示，虽然为了方便将来于同意、落实及正式订立可能出售事项的合法具约束力协议，双方于12月18日签署了若干无日期文件。

＂但有关无日期文件仅为有条件签署，本公司与融创中国有共识有关文件于董事会审议及妥为批准声称出售事项（包括声称出售事项之协议）后方会订下日期及生效。＂绿城表示。

公司续指，概无就声称出售事项同意、落实及订立协议，就声称出售事项订立协议为融创中国单方自行安排。

绿城表示，已向融创发出律师函，说明董事会尚未批准上述出售事项，以及融创中国有必要配合就上述出售事项展开调研；并保留其最大程度的所有权利。

融创上周三公告称，向绿城回购原来由双方合营公司持有的一批房地产项目，涉及合共17个项目，涉资逾155亿元人民币。

绿城周一股价高开5.06%，报8.09港元。融创则暂停股份交易，停牌前上周五收报8.15港元。（完）

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