《路透晚报》--1月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《羊年展望》中国改革蹄疾经济求稳，新思维应对新常态

中国正用新常态的新思维应对“三期叠加”的困境。在努力保持经济稳增长的基础上加快改革，着力培育新增长点来替代长期以来经济对房地产的过度依赖。

--中国财政：对部分铜产品新推出9%出口退税率，提高纺织品退税率--财政部

中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17%。

--中国房地产：去年跻身百亿军团房企增至80家，凸显强者愈强--中指院

中国指数研究院发表报告称，2014年共有80家房地产企业跻身百亿军团，较2013年增加九家，销售总额共计2.8万亿元人民币，市场份额近40%。

--中国房地产：今年房价整体先降后稳，一手房成交向改善型偏移--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国 EJ.N 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告预计，去库存仍是今年上半年国内楼市的主旋律，预计今年楼市价格先降后稳，而且随着保障房与二手房挤占刚需市场后，国内一手房成交结构将向改善型需求偏移。

--台湾数据：12月PMI降至16个月新低50.0，生产与新订单指数同挫

台湾12月汇丰PMI值为50.0；生产与新订单指数同时下滑，为2013年8月以来首见。12月厂商快速减少在制品与存货，速度为2012年9月以来最快。

--台湾政经：前总统陈水扁获保外就医，逾六年牢狱之灾暂止

因贪腐遭关押逾六年的台湾前总统陈水扁，周一获准保外就医一个月，暂时中止牢狱生涯。法务部政务次长陈明堂在一场记者会中表示，陈水扁因严重身心障碍，在监牢内治疗无效且恐怕随时致死，因此得以保外就医。

【金融】

--企业并购：台湾国泰人寿将以约87亿台币获印尼MAYAPADA银行40%股权

为建立东南亚银行平台机制，台湾国泰金控周一宣布旗下人寿以两阶段取得印尼PT bank mayapada internasional40%股权，金额约87亿台币，股价净值比约3.15倍，符合当地市场行情。

--中国期市：2014年中国期货市场成交创新高，累计成交额291.99万亿元

中国期货业协会最新统计资料表明，2014年中国期货市场成交量和成交金额均创新高，累计成交额为291.99万亿元人民币，同比增长9.16%，累计成交量为25.05亿手，同比增长21.54%。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率跌势加剧，例行缴准日资金供给宽松依旧

中国银行间市场周一早盘隔夜至14天期回购利率跌势加剧，尽管今日为月初存款准备金例行调整日，但市场流动性未受影响，资金供给依旧宽松。

--中国债市动态：现券稳中向好IRS跌幅相对明显，资金改善提升乐观预期

中国银行间债市周一早盘现券稳中向好，但收益率变化幅度不大。利率互换(IRS)则因资金面的明显改善而跌势相对明显，幅度在5个基点(bp)左右。

--中国债市:2014年债市发行量大增四成，未来料降至20%正常值--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司周日公布报告显示，2014年中国债券市场全市场发行了12.28万亿元人民币各类债券，同比增长了41.07%，但同比数据较大的主要原因是2013年增长较慢，未来年度发行量可能会回落至20%左右的正常值。

--中国债市：信用债估值小跌，降幅介于1-3BP--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)非金融企业债务融资工具定价估值显示，周一各期限品种收益率估值均小跌，降幅介于1-3个基点(bp)之间。

--台湾债市：上半年推动国际债券纳入国际知名债券指数--柜买中心

台湾柜台买卖中心周一表示，为活络债券次级市场，今年上半年将推动国际债券纳入国际知名债券指数及离岸人民币债券指数，并会推出宝岛债券殖利率曲线。

【外汇】

--中国汇市：人民币开年跌势凌厉，境内外套利盘与美元强势助推购汇

中国人民币兑美元即期新年开局跌势凌厉，中间价贬至近一个月低位。人民币境内外价差较阔令即期开盘大幅下挫逾百点，国际美元受欧洲央行1月推出QE预期触及近九年高位，亦助跌人民币。

--中国汇市：人民币未来料保持双向波动，不会出现趋势性贬值--人民日报

中国人民币2014年全年贬值2.42%，成为2009年之后首个下跌年份。人民日报海外版日前报导称，尽管未来人民币仍将面临一定贬值压力，但继续保持双向波动态势将是大概率事件，并不会出现趋势性贬值。

--离岸人民币：中国央行授权中行马来西亚公司任吉隆坡人民币业务清算行

中国央行周一表示，授权中国银行（马来西亚）有限公司担任吉隆坡人民币业务清算行。

【证券/行业】

--《羊年展望》 中国A股仍将震荡上行，但波动将加大

2014年下半年，中国股市在市场半信半疑中掀起了一轮波澜壮阔的单边上涨，展望2015年，货币政策宽松及改革提速预期、资本市场进一步国际化以及居民理财资产的再配置等，将为A股继续上行提供新的动力；不过，由于中国经济下行压力仍在加大，且全球金融市场动荡多变，将使得其上涨过程充满波折。

--中国股市：沪综指放量收升3.6%至近五年半新高，增量资金涌入大盘股

中国股市沪综指周一放量收升3.6%至近五年半新高，录得新年开门红，并创下一个月最大单日涨幅。分析师指出，市场人气仍相当畅旺，增量资金源源不断涌入，继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股亦越来越强，多头不断扩大其胜利成果。

--中国基金：基金公司公募资产管理规模达4.49万亿，货币基金近半--报载

中国证券报周一引述金牛理财网初步统计数据显示，截至2014年末，中国94家公募基金管理公司共计管理的1,800只公募基金的资产规模达到4.49万亿元人民币，其中货币基金占比达46.5%。

--中国基金：蚂蚁金服与内蒙君正就天弘基金增资起纠葛，天弘业务未受影响

据中国证券报周一报导，阿里巴巴关联企业蚂蚁金融服务集团已向相关机构申请仲裁，请求裁决合作伙伴内蒙君正及时缴纳天弘基金管理公司增资应缴的出资额。而天弘基金方面表示，股东层面的行为，不会影响公司任何的业务运营。

--企业并购：CLUB MED料支持中国复星国际的出价，未来几天将作回应

法国度假村运营商Club Mediterranee本周预计会支持中国富商郭广昌牵头财团的收购出价，此前参与竞购的意大利富豪Andrea Bonomi拒绝提高出价。

--中国企业：绿地集团去年房地产预售额增五成达2,408亿元，创历史新高

正在与万科争夺中国最大房地产公司位置的绿地集团周日晚间宣布，其房地产主业2014年实现预销售金额2,408亿元人民币，同比增50%；实现预销售面积2,115万平方米，增长30%。这两项指标均创下历史新高。

--中国企业：小米2014年税前营收120亿美元，手机销量大增--CEO微博