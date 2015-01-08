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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 10:08 BJT

****《港报快速浏览》--1月8日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：政改讨论有空间，机不可失推普选--文汇报                      
 港报社评：杯葛不会有民主普选，参与才有望推动进程--明报                
 港报社评：政改谘询莫杯葛，务实同觅出路--经济日报                      
 港报社评：让普选绝处逢生，泛民才有生路--星岛日报                      
 港报社评：次轮谘询仍照本宣科，撬票成败看民情变化--信报                
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：美元资产今年大赢家--信报                                
 港报财经评论：中港股市，抓大放小--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他----------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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