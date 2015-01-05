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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 10:12 BJT

芝加哥期市：大豆期货五日来首次上涨，但供应充裕预期限制涨幅

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           585.25     4.00  +0.69%    -0.76%     598.09   35
    CBOT玉米           398.75     3.00  +0.76%    +0.44%     401.28   42
    CBOT大豆          1015.00     7.50  +0.74%    -0.83%    1036.72   36
    CBOT稻米           $11.60    $0.05  +0.43%    -1.32%     $12.35   16
    美国原油           $52.33   -$0.36  -0.68%    -1.76%     $61.71   25
    汇率
    欧元/美元          $1.197  -$0.003  -0.25%    -1.09%
    美元/澳元           0.810    0.001  +0.12%    -0.98%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
      
          
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 徐文焰/王颖；审校 张荻)
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