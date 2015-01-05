芝加哥期市：大豆期货五日来首次上涨，但供应充裕预期限制涨幅

----------------------------------0125GMT--------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 585.25 4.00 +0.69% -0.76% 598.09 35 CBOT玉米 398.75 3.00 +0.76% +0.44% 401.28 42 CBOT大豆 1015.00 7.50 +0.74% -0.83% 1036.72 36 CBOT稻米 $11.60 $0.05 +0.43% -1.32% $12.35 16 美国原油 $52.33 -$0.36 -0.68% -1.76% $61.71 25 汇率 欧元/美元 $1.197 -$0.003 -0.25% -1.09% 美元/澳元 0.810 0.001 +0.12% -0.98% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰/王颖；审校 张荻)