美国人事：白宫将提名一位美联储理事，可能来自社区银行业--消息

路透4月时报导指出，白宫曾经考虑过的人选包括曾在美国银行业协会(ABA)任职的律师Diana Preston、在新墨西哥州经营一家小型银行的Rebeca Romero Rainey、以及曾任俄勒冈州一家银行主管的Ann Marie Mehlum。

前美国财政部官员巴尔(Michael Barr)也是可能是人选之一。

不过白宫方面并没有就这些人选采取任何行动，各界对于美联储两名理事空缺的关注也在去年下半年转淡。这个议题是在国会于12月结束会期前重新浮现的。

美国参议院上月决定将一项有关恐怖主义保险的法案搁置到2015年，这样一来就不必要求美联储理事会中必须有一名具社区银行经验者。不过这个要求可能被再次提起，因受到参议院及众议院的强力支持。

许多国会议员担心，华尔街大型金融机构对于美联储的影响力过大，他们认为增加一名具有社区银行经验的人士将有助于缓解此一问题。