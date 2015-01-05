美国人事：白宫将提名一位美联储理事，可能来自社区银行业--消息

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月时报导指出，白宫曾经考虑过的人选包括曾在美国银行业协会(ABA)任职的律师Diana Preston、在新墨西哥州经营一家小型银行的Rebeca Romero Rainey、以及曾任俄勒冈州一家银行主管的Ann Marie Mehlum。
前美国财政部官员巴尔(Michael Barr)也是可能是人选之一。
不过白宫方面并没有就这些人选采取任何行动，各界对于美联储两名理事空缺的关注也在去年下半年转淡。这个议题是在国会于12月结束会期前重新浮现的。
美国参议院上月决定将一项有关恐怖主义保险的法案搁置到2015年，这样一来就不必要求美联储理事会中必须有一名具社区银行经验者。不过这个要求可能被再次提起，因受到参议院及众议院的强力支持。
许多国会议员担心，华尔街大型金融机构对于美联储的影响力过大，他们认为增加一名具有社区银行经验的人士将有助于缓解此一问题。
一名美联储发言人拒绝就此事置评。一名不愿具名的白宫官员表示，总统近期没有人事公告要发布。(完) (编译 戴素萍/张明钧; 审校 郑茵)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。