英国个股：乐购将大幅调整供应商合约并裁减员工--报载

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦1月4日 - 英国星期日泰晤士报报导，英国连锁超市业者--乐购(Tesco) 周四将宣布大幅调整供应商合约并裁减员工，以期重建公司信誉；乐购去年四度发布获利预警且爆发会计丑闻。
该报引述高层消息人士指称，去年9月上任的执行长Dave Lewis打算取消依据回扣及罚金所订定供应商合约的复杂制度。
乐购拒绝予以置评。
乐购股价在2014年12月止当年大跌43%，反观富时100指数 则小跌2.7%。
该报指称，Lewis将把供应商合约转为着重销售量，若销量增加则将削减供应商的价格。
该报并指出，Lewis周四发布第三季度营运状况报告时，料将同时宣布大幅裁撤公司总部及地区办公室的员工。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。