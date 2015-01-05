英国个股：乐购将大幅调整供应商合约并裁减员工--报载

路透伦敦1月4日 - 英国星期日泰晤士报报导，英国连锁超市业者--乐购(Tesco) 周四将宣布大幅调整供应商合约并裁减员工，以期重建公司信誉；乐购去年四度发布获利预警且爆发会计丑闻。

该报引述高层消息人士指称，去年9月上任的执行长Dave Lewis打算取消依据回扣及罚金所订定供应商合约的复杂制度。

乐购拒绝予以置评。

乐购股价在2014年12月止当年大跌43%，反观富时100指数 则小跌2.7%。

该报指称，Lewis将把供应商合约转为着重销售量，若销量增加则将削减供应商的价格。

该报并指出，Lewis周四发布第三季度营运状况报告时，料将同时宣布大幅裁撤公司总部及地区办公室的员工。(完) (编译 龚芳; 审校 张明钧)