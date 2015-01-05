《交易视点》经济短期难改善宽松预期仍在，利率债料续震荡--中信证券

路透上海1月5日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，由于当前收益率已较大程度地反映了中国经济基本面难以在短期内改善，进而政策仍将保持宽松的预期，利率产品或仍将延续震荡格局。

前瞻地看，内需偏弱和通胀低迷的基本面状况仍未改观。虽然MLF到期、信贷大规模投放以及财政上缴等因素将冲击短期流动性，但从“松紧适度”的货币政策操作思路以及历年年初情况来看，央行有望通过重启逆回购等方式适度填补流动性短缺，利率产品收益率大幅走高的风险较为有限。

对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作，可适当介入中短端的陡峭化操作；对配置型机构而言，目前5-7年与10年金融债利差处于较低水平，伴随着未来收益率或出现陡峭化的趋势，5-7年品种的配置价值相对较好。

**经济尚无企稳迹象**

12月份中采PMI较上月继续下降0.2个百分点至50.1，延续了7月份至今持续下滑的趋势，显示制造业的景气度在持续下滑。

从分企业规模的分项指标来看，近期发改委加快项目审批在一定程度上稳定了大中型企业的景气状况，但小型企业PMI大幅下跌2.1个百分点至45.5的历史次低水平，景气状况仍然很不乐观。

细项数据显示，主要的分项指数都在下降，增长乏力以及企业去库存的特征依然明显。整体来看，中采和汇丰PMI显示制造业的景气度仍在下滑，考虑到6大发电集团的煤耗量仍处于-10%附近的较低水平，预计12月份的工业增速还将偏低。

内需方面，近期发改委加快项目审批并监督落实，房贷放松和降息政策推动了商品房销售数据快速回升，也在一定程度上减缓房地产投资增速下滑。

除此之外，央行目前有意提高信贷额度促进信贷回升，但从低迷的PMI、耗煤量以及工业产品价格数据来看，内需尚无明显的企稳迹象。

四季度外需相对平稳，但受内需持续低迷影响，工业增速仍下了台阶，预计四季度GDP增速也将较三季度小幅下滑至7.2%附近，全年增速为7.3%（口径调整前）。

**外生流动性堪忧**

近期公布的数据显示，11月央行口径外汇占款减少68亿元，截止目前两个口径月均新增外汇占款规模为仅次于12年的低位水平。

由于外汇占款渠道投放基础货币数量的大幅减少，同时受财政存款投放力度不足的影响，预计11月底银行超储率较10月进一步走低0.1个百分点至1.9%-2.0%附近。

从历史数据来看，基本面改善是贬值预期缓解的前提，虽然目前信贷有所回升而且房地产销售也传递出一定的积极信号，但可持续性仍待观察，基本面回升因而贬值预期改善或将是一个缓慢的过程，2015年外生流动性或维持低增长。(完)