路透专访：韩国考虑提高银行业外汇远期头寸上限--企划财政部官员

2010年10月实施的上限是资本管控的一部分，旨在减少短期资本流入，此后一直在逐步收紧。如果政府放宽该限制，将是对上限的首次放宽。

Song表示，即便到美联储升息时，韩国金融市场也不大可能出现严重动荡，但他补充说，政府正在研究多项举措，以防万一出现资本大量外流的情况。

2010年10月实施的上限是资本管控的一部分，旨在缓解短期资本流入，此后只是逐步收紧。如果政府放宽该限制，将是对上限的首次放宽。

目前对外汇衍生品头寸的上限为2013年初以来实施，规定本地银行不得超过股本金的30%，外资银行分支机构不得超过150%。

决策者坚信韩国经济将能够经受全球市场波动的考验，指因该国外汇储备庞大，列全球第七，且经常帐一直保持盈余状态。

“目前我们还不知道(美国升息后)资本会向哪个方向流动，因为美联储开始逐步停止购债规模时，出现了资本流入，”Song表示。

Song表示，政府还将基于外汇流动性覆盖率，来加强对银行业财务状况的监控。

他还称，为防外国投资者从本地资产中撤资，企划财政部还考虑调降针对韩国公债长期投资者的税负，不过细节尚未确定。(完)