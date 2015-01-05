《交易视点》票息优势提升中国信用债价值--中信证券

路透上海1月5日 - 中国中信证券 最新信用产品周报称，受前期中证登事件影响，信用债与利率债利差明显走扩至历史均值偏上水平，从配置和交易的角度来看，信用产品具备一定票息优势。

**较高资金利差增加中低评级短融配置价值**

临近年末，短端产品成交较为清淡，主要以4个月以内产品为主，受资金利率趋紧影响收益率有一定幅度调整，而1年左右品种收益率则较为稳定，基本与上周持平或略有下行。

短端产品期限利差仍维持在历史低位，信用利差仍处偏高于历史均值水平。正如我们之前所述的，短端产品收益率的下行取决于资金面的好转和资金利率的实质下行。

而目前4%以上的7天回购利率水平显然过于偏高，1年国开和短融收益率分别为3.99%、4.70%，仍有进一步下行的空间。

收益率下行的速度则取决于资金扰动因素的变化，比如IPO、股市、年初财政存款上缴等。对于配置型投资者，较高的资金利差使中低评级短融仍具有一定的配置价值。

**对中低等级高息产品要加强甄别力**

年末中票市场亦交投清淡，收益率下行约5BP左右，整体波动不大。12月中采PMI继续下行，较11月降0.2至50.1，虽然新出口订单指数有所上行但仍属低位，产出指数、价格指数等继续下行反映制造业经营仍未企稳，经济增长动能仍较弱。

但利率产品已逼近前期低点，已较大反映了基本面的下行走势，其进一步下行空间或有限。信用产品受前期中证登事件影响，与利率产品利差明显走扩、已至历史均值偏上水平。

从配置和交易的角度来看，信用产品具备一定票息优势，投资价值优于利率产品，未来信用利差的收窄取决于稳定的资金面和配置盘的介入，2015年伊始上述因素将有一定向好趋势，但仍要关注IPO、股市向好等带来的扰动因素。

此外，港股上市公司佳兆业集团4亿港元贷款违约、公司陷入流动性危机，其在境内未有公开发行债券，违约导火索或与反腐有关，其对境内市场的影响应有限。配置型投资者仍可寻找性价比较高的中低等级高息产品、享受息差收益，但要加强甄别力。

**城投企业短期完全脱离政府信用可能性不高**

上周城投债追随其他信用产品走势,收益率有所下行，7年提前还本的中西部地级城投债收益率下行10BP至6.15%左右的水平。

城投企业短期完全脱离政府信用的可能性不高，市场对城投的负面情绪反而会带来一定的配置机会。此外，上周有多支城投债的主体或债项评级进行了调整，但并未超出原有的评级逻辑。

有传闻报导嘉兴市人大常委审议通过下达地方政府债券资金5.5亿元用于偿还存量地方政府性债务的议案，此提及的地方政府债券应为2014年度所发行、且为政府正常财政支出程序，不必有过度的解读。

**个券点评**

上周共有21只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量345.40亿元；短融和超短融中，我们推荐15中交建 SCP001、15中电投SCP001、14金元SCP001、15连云港SCP001；私募票据中，我们推荐14大唐集PPN002、14中电投PPN004。(完)