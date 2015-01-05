日本债市：公债价格小涨，受益于日股下滑和日央行购债

标题新闻：美国众议院通过进一步制裁朝鲜的议案，目标指向其航运业和与其有业务往来的企业
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日本央行周一根据常规买债计划总计买入4,500亿日圆(37.4亿美元)的公债。
前所未见的宽松刺激计划在2014年推动日本公债收益率全线下挫，市场参与者预计，随着日本央行继续面临支撑经济和避免通缩的问题，2015年这仍将是影响市场的一个主要因素。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.025%
五年期公债 0.025% +0.0 0.025%
10年期公债 0.320% +0.0 0.320%
20年期公债 1.045% -0.5 1.050%
30年期公债 1.240% +0.5 1.235%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.85 +0.06 147.79
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
欧元区公债市场 美国现货公债
英国公债市场 日本公债市场
中国债市 台湾债市
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价
欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/李爽 审校 龚芳/杜明霞)
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泛欧STOXX 600指数上扬0.7%，守在20个月高位。德股DAX指数创纪录新高，收涨0.96%。法股CAC指数攀升至逾九年高位，收高1.35%。
“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。