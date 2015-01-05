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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 10:30 BJT

日本债市：公债价格小涨，受益于日股下滑和日央行购债

日本央行周一根据常规买债计划总计买入4,500亿日圆(37.4亿美元)的公债。

前所未见的宽松刺激计划在2014年推动日本公债收益率全线下挫，市场参与者预计，随着日本央行继续面临支撑经济和避免通缩的问题，2015年这仍将是影响市场的一个主要因素。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.025%

五年期公债 0.025% +0.0 0.025%

10年期公债 0.320% +0.0 0.320%

20年期公债 1.045% -0.5 1.050%

30年期公债 1.240% +0.5 1.235%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.85 +0.06 147.79

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价

欧元区指标公债报价 (编译 孙茉莉/李爽 审校 龚芳/杜明霞)
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