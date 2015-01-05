修正-欧元区经济：欧元区若推行量化宽松不能将希腊拒之门外--左派领袖

(更正：倒数第二段译文“其将放弃达成基础预算盈余的目标，旨在削减希腊的债务负担”有误，改成“将放弃达成基础预算盈余的目标。实现基础预算盈余，原本是为了削减希腊的债务负担”)

路透雅典1月3日 - 希腊左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)表示，欧洲央行若决议全面展开“量化宽松”计画以刺激经济发展，不能将希腊拒之门外。

齐普拉斯周六在政党会议中指出，该党将确保在重新协商国际援助方案时，希腊多数债务将被一笔勾销。希腊将在三周后于1月25日举行大选。

而欧洲央行将于1月22日召开决策会议，会中或将决定祭出量化宽松计画，藉由购买政府公债，对欧元区挹注数以十亿欧元计资金。

齐普拉斯表示，他希望欧洲央行总裁德拉吉决定推动这项计画，并称希腊不能被排除在外；因德国等国部份经济学家及政坛人士曾如此建言。

上述谈话突显德拉吉在作最后决定前所面临的压力；许多德国民众反对全面推行量化宽松，担忧将造成资产泡沫，且消除政府推动改革的诱因。

左翼激进联盟党誓言希腊要继续留在欧元区，而且不会单方面拒绝纾困协议。该党在民调中小幅领先希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所属的中右派新民主党，近期口气趋于温和。

但左翼激进联盟党执政的可能性让金融市场不安，并引发德国发出警讯。德国政治人物和经济学家接连表示，欧元区可以应付希腊的退出。

齐普拉斯在一场演说中强烈抨击德国总理梅克尔和财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)，他表示，其政党将撤回许多由纾困“三巨头”所强加的撙节政策。

“撙节举措既不合理又具破坏力。为了还债，必须要有大胆的重整，”他表示。

他再次重申了许多去年提出的政策承诺，将取消不动产税、冻结房屋止赎、提高最低工资，并恢复12,000欧元的免税问槛以帮助低收入者。

他表示，其将放弃达成基础预算盈余的目标。实现基础预算盈余，原本是为了削减希腊的债务负担。目前该国债务负担相当于国内生产总值(GDP)的逾175%。