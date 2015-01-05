英国金融：大型企业2015年总派息支出将达到850亿英镑--研究

* 富时350指数成分股2015年普通股息料增长4.4%至750亿英镑

* 除沃达丰外，总支出料增长11%至850亿英镑

* 油价疲弱可能将损及一些能源企业的股息支出

路透伦敦1月5日 - 周一公布的一份研究显示，英国大型企业2015年料将向股东派发853亿英镑(合1,310亿美元)股息，他们用现金储备补充正常股息并进行额外的一次性支出。

除去沃达丰 2014年3月向股东派发的840亿美元回报，2015年大型企业的股息总支出将比2014年高出10.8%。

但这仍低于Markit预估的2014年富时350指数成分股 总股息支出料增加18%的幅度，这其中亦不包括沃达丰派发的大量股息。

Markit预计，除去特殊支出外，2015年普通股息料仅增加4.4%，并指出，即使这样的增幅已相对较小，都可能因石油等一些大型行业处境艰难而受到影响。

Markit称，尽管富时350指数成分股的常规股息总支出料触及752亿英镑，但石油和铁矿石价格下跌意味着，处于资金困境中的能源和矿业企业可能将削减股息。

Markit对2015年富时350指数股息收益率的平均预估为4.3%，不过股息支付最多的五家公司的股息收益率均料超过5%。Markit指出，这样的收益率水平显示了在其他投资领域趋势不振的情况下，股市所独具的吸引力。

“在低利率环境下，投资者持续转向股市以获得收入，”Markit英国股息研究部门主管Ryan Bransfield称。

Bransfield补充称，大型油企可能在削减股息前降低资本支出，但他警告称，假如油价在低位持续更长一段时间，那么油企可能减少股息支出。

尽管可能削减股息，但油气类股仍料将给股东最多回报，高达131亿英镑，其次是医疗保健和银行业，分别为105亿和93亿英镑。

在普通股息之外的特别支出中，Markit预计医药和保险业的支出最为抢眼。

医疗保健中股息回报最高的是葛兰素史克(GlaxoSmithKline) ，回报料将为40亿英镑。(完)