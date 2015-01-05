香港已公布经济指标--2015/1/5

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年% 2014年11月 零售销售值 +4.1 +1.4 +8.5 2014年11月 零售销售量 +7.5 +4.3 +9.1 2014年11月 综合消费物价指数(CPI) +5.1 +5.2 +4.3 2014年11月 甲类消费物价指数(CPI A) +7.2 +7.1 +4.4 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------ 14年9-11月% 14年8-10月% 13年9-11月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2014年11月 贸易赤字／盈余 -52.2 -49.8 -44.6 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)