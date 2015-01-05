香港已公布经济指标--2015/1/5

《全球汇市》美元本周开局不利，美数据疲弱和朝鲜试射导弹支撑日圆

* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz