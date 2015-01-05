英国金融：油价下挫威胁AIM新股上市前景--UHY

路透伦敦1月5日 - 据专注于英国伦敦替代投资市场(AIM)的会计公司UHY Hacker Young，油价下挫可能抑制AIM的新股上市。许多小型石油与天然气勘探商传统上都在AIM进行融资。

据UHY编撰的数据，2014年AIM的首次公开发行(IPO)金额达到2007年以来最高的24亿英镑(37.1亿美元)，是2013年筹资规模的两倍。根据Adviser Rankings，按客户数量排名，UHY是AIM中的第九大审计机构。

但由于原油价格腰斩，导致石油巨头削减支出计划并打击可再生能源项目的经济效益吸引力，能源领域的上市活动自6月以来几乎完全停滞。

过去六个月，能源领域只有Savannah Petroleum 一家企业在AIM上市，2014年全年只有三家，是2013年的一半。

“随着油价下跌冲击向来在AIM筹资比较顺利的油气及可再生能源企业，后续的IPO活动可能放缓，”UHY的合伙人Laurence Sacker表示。

汤森路透数据显示，在英国富时AIM指数中的845家公司中，能源领域占121家，是继材料与信息技术之后的第三大板块。(完)