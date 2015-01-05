主要国家经济指标预测--1月6日****

《汇市简讯》欧洲盘初：油价上涨，因沙特和俄罗斯认为需延长减产协议
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月6日(二) 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 -- 逆差13.23 商品和服务进口(较上月) -- -2.0% 出口(较上月) -- +2.0% 0745 法国消费者信心指数 12月 88 87 0845 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 12月 52.0 51.8 0850 法国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月 49.8 49.8 Markit综合PMI -- 49.1 0855 德国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.4 51.4 综合PMI -- 51.4 0900 欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月终值 51.9 51.9 综合PMI 51.7 51.7 0930 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 58.5 58.6 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.8% -0.5% (较上年同期) -- +2.5% 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 53.8 Markit服务业PMI -- 53.6 1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -0.5% -0.7% 1500 美国耐久财订单(较前月) 11月修正值 -- -0.7% 扣除运输的耐久财订单 -- -0.4% 扣除国防的耐久财订单 -- -0.1% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- 持平 1500 美国IBD经济乐观指数 1月 -- 48.4 1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 12月 58.0 59.3 企业活动指数 63.5 64.4 就业指数 -- 56.7 新订单指数 -- 61.4 价格指数 -- 54.4 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月5日(一) -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 3,635.9 -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 12月 52.0 -- 0830 瑞士制造业PMI 12月 54.0 -- 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 57.6 59.0 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正0.9 负1.0 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 持平 +0.1% (较上年同期) +0.2% +0.3% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +0.1% +0.2% -- 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,692 1,690 1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 673.8 -- (完)
* 日股日经指数跌0.2%，沪综指涨0.18%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.25%，美国原油期货涨1.53%，美国公债收益率2.33%
* 美国零售销售和消费者物价数据令人失望 * 朝鲜周日试射弹道导弹 * 美元净多仓规模为去年10月以来最低--IMM数据 路透东京5月15日 - 美元周一开局处于守势，因此前出炉的美国经济数据逊于预期，并且朝鲜(北韩)周末再次试射导弹，这都支撑了避险货币日圆。 美元指数 日内小跌0.1%，报99.152。 美元兑日圆 报113.34日圆。 据朝鲜(北韩)官媒朝中社报导，朝鲜周一表示，已于周日在领导人金正恩监督下，成功进行中长程导弹试射，此次试射旨在证实搭载“大型重装核弹头”的能力。 朝鲜周日发射一枚弹道导弹，落入俄罗斯附近海域，美国称这向韩国传递信息。就在几天前韩国新总统刚刚上任，承诺将与朝鲜进行对话。 周五出炉的数据显示，美国4月零售销售较前月上升0.4%，增幅低于预期，消费者物价指数(CPI)报告令人失望，引燃对于零售业和整体经济的担忧。 “数据低于预期，但还没有疲软到让美元长期承压的程度，”大和证券首席外汇策略师Mitsuo Imaiz
路透上海5月15日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2017年4月 3月 2月 1月 2016年12月 11月 10月 9月 8月 基础货币(万 -- 30.24(6.71%) 30.27(4.19%) 30.78(5.99%) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 亿) M2(万亿) 159.63(10.5%) 159.96(10.6%)