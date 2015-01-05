版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 6日 星期二 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--1月6日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                          　 公布时段    预估值     前值
    
    1月6日(二)
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                  11月          --   逆差13.23
             商品和服务进口(较上月)                                   --       -2.0%
                       出口(较上月)                                   --       +2.0%
    0745  法国消费者信心指数                            12月           88         87
    0845  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   12月         52.0       51.8
    0850  法国Markit服务业采购经理人指数(PMI)           12月         49.8       49.8
              Markit综合PMI                                           --        49.1
    0855  德国Markit服务业采购经理人指数(PMI)       12月终值         51.4       51.4
                    综合PMI                                           --        51.4
    0900  欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)     12月终值         51.9       51.9
                      综合PMI                                        51.7       51.7
    0930  英国Markit/CIPS服务业PMI                     12月          58.5       58.6
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月         -0.8%      -0.5%
                                    (较上年同期)                      --       +2.5%
    1445  美国Markit综合采购经理人指数(PMI)           12月终值        --        53.8
              Markit服务业PMI                                         --        53.6
    1500 美国工厂订单(较前月)                             11月      -0.5%      -0.7%
    1500 美国耐久财订单(较前月)                     11月修正值        --       -0.7%
             扣除运输的耐久财订单                                     --       -0.4%
             扣除国防的耐久财订单                                     --       -0.1%
             扣除飞机的非国防资本财订单                               --        持平
    1500  美国IBD经济乐观指数                              1月        --        48.4
    1500  美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI                12月       58.0       59.3
                                       企业活动指数                  63.5       64.4
                                       就业指数                       --        56.7
                                       新订单指数                     --        61.4
                                       价格指数                       --        54.4
   
            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                           　公布时段       现值    预估值
    
    1月5日(一)
     --   韩国外汇储备(亿美元)                            12月     3,635.9       --     
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                   12月        52.0       --     
    0830  瑞士制造业PMI                                   12月        54.0       --     
    0930  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        12月        57.6      59.0    
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                       1月       正0.9     负1.0    
    1300  德国消费者物价指数(CPI)(较前月)             12月初值        持平     +0.1%    
                             (较上年同期)                            +0.2%     +0.3%    
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      +0.1%     +0.2%    
                                   (较上年同期)                      +0.1%     +0.2%      
      --  美国国内汽车销售年率(万辆)                      12月       1,692     1,690      
    1445  美国ISM纽约企业活动指数                         12月       673.8       --       
    
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐