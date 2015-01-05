国际油市：油价创五年半新低，布兰特跌破每桶56美元

“这个时候想抄底是找死，”一位原油交易员说。该交易员因为公司政策规定拒绝具名。

周五美国公布的经济数据欠佳，引发对全球经济状况和原油需求力道的担忧。

“看看中国、日本和欧洲的经济状况，就知道今年的原油需求不大可能很稳健，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta说。

欧元疲弱也可能导致油价进一步下跌，因为这降低了欧元持有者对以美元计价原油的购买力。

“理论上说，欧元走软会给布兰特原油带来跌压，不过欧元区的量化宽松举措有可能给当地注入更多流动性，其中一部分有可能流入布兰特原油，”Seta说。(完)

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