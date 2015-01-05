国际油市：油价创五年半新低，布兰特跌破每桶56美元

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“这个时候想抄底是找死，”一位原油交易员说。该交易员因为公司政策规定拒绝具名。
周五美国公布的经济数据欠佳，引发对全球经济状况和原油需求力道的担忧。
“看看中国、日本和欧洲的经济状况，就知道今年的原油需求不大可能很稳健，”Newedge Japan的大宗商品销售经理Yusuke Seta说。
欧元疲弱也可能导致油价进一步下跌，因为这降低了欧元持有者对以美元计价原油的购买力。
“理论上说，欧元走软会给布兰特原油带来跌压，不过欧元区的量化宽松举措有可能给当地注入更多流动性，其中一部分有可能流入布兰特原油，”Seta说。(完)
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(编译 朱晓军/白云; 审校 张荻/高琦)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。