《热点透视》形塑2015年的两股力量：兽性冲动与危机幽灵

尽管一些产油地区存在地缘政治紧张，油价仍将远低于100美元，但这个现象本身可能引来其他问题。美国经济成长将居发达国家之冠，为强势美元提供支撑，可能对其他地区造成压力。

英国大选很有看头，不同于以往，五个政党可能都有关键性影响，选举结果可能形成以工党为首的联合政府。与此同时，日本是货币政策的特例，我们预测，日本或许成为第一个真正测试几乎等于空洒纸钞之功效的国家。中国则面临经济成长放缓与坏债问题持续恶化的双重挑战。

我们推测欧洲将有更多电信企业合并，英国电讯(British Telecom) 可能居前导地位；一些作风积极的跨国大型私募股权公司，虽然现金充沛，但在2014年面对企业买家的竞争显得吃力，我们预测，这些私募公司如果打算充分运用银弹，将必须在投资报酬率上有所妥协。

近年来，与维权股东交手已成为企业负责人的例行活动。可口可乐 、百事可乐(PepsiCo) 与IBM 在这方面可能要面临更多挑战。2015年美国银行业可能终于会发出怒吼，可能甚至花旗集团(Citigroup) 或摩根大通 都会加入，考验美联储作为银行业最高监管机构的能耐。就全球而言，我们预测，目前被列为大到不能倒的银行之中，将有一家或更多银行试图缩减规模。

在摩根大通与索尼 遇骇之后，凸显网路风险的重要性，金融业与其他行业高管，也将十分重视网路安全问题。我们认为网路安全保险将是因此而发展成熟的相关产业之一。

我们其他预测所提到的企业，包括墨西哥富豪Carlos Slim旗下的America Movil 、摩根士丹利 、美国银行 、阿里巴巴 、通用汽车(General Motors) 等等。我们相信事实会证明我们的一些看法是准确预言，就像我们之前根据数据分析，准确预测到德国将在去年世界杯足球赛中夺冠。但最重要的是，我们希望在《热点透视》的协助下，所有的读者都能有个快乐而富足的2015年。(完) (译文审校 蔡美珍)