日本经济：安倍经济学对房地产市场的拉抬效应仅局限在东京地区

虽然大型房屋仲介商三鬼商事指出，大阪顶级商办大楼的11月空置率，已由上年同期的9.85%降至8%，但仍高于被视为稳健水准的5-6%，同时，大阪的平均商办年租金在过去一年下跌1.5%。

开发商京阪神不动产 常务董事井上康隆指出，这是因为缺乏新血流入。

“当大阪市中心盖好一座大型商办大楼时，新租户由同样这个地区迁入，而不是来自大阪以外地区，”他称。

虽然大阪、名古屋、福冈的部分顶级商办大楼过去一年的空置情况开始改善，但租金并未回升。开发商及仲介商表示，需求仍不够强劲，这不利于房地产价格持续复苏。

“投资人需要拥有更高技巧及专业知识，才能在东京以外地区的房地产获得不错的投资回报，”地产投资商Genkai Capital Management主管Katsumi Tanimoto称。(完)