日本经济：安倍经济学对房地产市场的拉抬效应仅局限在东京地区

标题新闻：料首季全球铜产量同比仅下降1.5%，尽管世界主要铜矿期内经历了长时间生产中断-GFMS
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虽然大型房屋仲介商三鬼商事指出，大阪顶级商办大楼的11月空置率，已由上年同期的9.85%降至8%，但仍高于被视为稳健水准的5-6%，同时，大阪的平均商办年租金在过去一年下跌1.5%。
开发商京阪神不动产 常务董事井上康隆指出，这是因为缺乏新血流入。
“当大阪市中心盖好一座大型商办大楼时，新租户由同样这个地区迁入，而不是来自大阪以外地区，”他称。
虽然大阪、名古屋、福冈的部分顶级商办大楼过去一年的空置情况开始改善，但租金并未回升。开发商及仲介商表示，需求仍不够强劲，这不利于房地产价格持续复苏。
“投资人需要拥有更高技巧及专业知识，才能在东京以外地区的房地产获得不错的投资回报，”地产投资商Genkai Capital Management主管Katsumi Tanimoto称。(完)
(编译 洪曦/蔡美珍；审校 徐文焰/白云)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。