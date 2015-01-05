中国货币市场：主要回购利率跌势加剧，例行缴准日资金供给宽松依旧

路透上海1月5日 - 中国银行间市场周一早盘隔夜至14天期回购利率 跌势加剧，尽管今日为月初存款准备金例行调整日，但市场流动性未受影响，资金供给依旧宽松。
交易员并指出，面对存款偏离度的考核，年末银行对冲存款普遍表现克制，这也大大减弱了月初的准备金补缴压力，而年末机构多选择留高备付，新年后“蓄水池”放水也导致资金供给骤然增多。
“照道理说及今天（例行）缴准，但没什么影响，盘中很多都是减点出的，”上海一银行交易员称。
她谈到，今日资金价格下跌幅度加大，其主要原因是中小机构资金都相当宽裕，大家竞相出钱的情况下，导致市场利率波动更为剧烈，“小机构钱多的话，减点力度都比较大，如果再松几天的话，感觉（资金价格）还有下行空间。”
每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在去年9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。
中国银监会去年9月下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。
北京一银行交易员认为，从目前来看，1月上中旬资金影响因素不多，流动性保持宽松的难度不大，进入中下旬后，则要关注缴税以及可能到来的新一轮IPO的影响。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 3.2083 3.4910 -28.27
七天 4.3735 4.8294 -45.59
14天 5.0432 5.7665 -72.33
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.8500 1.2850 +256.50
七天 3.9200 0.7450 +317.50
14天 4.3300 2.8000 +153.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.3000 3.6100 -31.00
七天 4.4900 4.8900 -40.00
14天 4.8000 5.7900 -99.00
Shibor
其中:隔夜 3.4210 3.6400 -21.90
七天 4.7250 4.8830 -15.80
三个月 5.1250 5.1380 -1.30
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞； 审校 林高丽)