中国汇市：人民币开年跌势凌厉，境内外套利盘与美元强势助推购汇

* 人民币早盘跌势凌厉

* 中间价贬至近一个月低位

* 境内外价差较阔引发套利盘购汇

* 美元指数势如破竹亦助跌人民币

路透北京1月5日 - 中国人民币兑美元即期 新年开局跌势凌厉，中间价贬至近一个月低位。人民币境内外价差较阔令即期开盘大幅下挫逾百点，国际美元受欧洲央行1月推出QE预期触及近九年高位，亦助跌人民币。

交易员称，今日购汇盘较为旺盛，可能还包括车企与油企购汇；但后市人民币即期续跌空间有限，因汇价贬至6.22以下即有中资大行不断结汇，且在美元势如破竹上涨之下，今日人民币中间价低开幅度却不大，亦起到锚定作用。

“早上（美元）买上来是因为购汇还是确实多的，境内外点差毕竟很大，如果以上一个交易日6.2040位置看，和境外汇差近300个点，这肯定维持不住的，所以（美元）价格肯定是高开的。”一股份行交易员称，境内外价差较阔推动套利盘在境内购汇，同时中国PMI数据不佳可能推动资本外流，但基于中间价的锚定作用，目前人民币还未形成贬值趋势。

另一股份行交易员表示，短期人民币走势可能受油盘购汇影响更大，在美元升值趋势已相当明显的背景下，如果人民币中间价贬势扩大进而动摇市场预期，人民币有可能会走出贬值趋势。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.2208元，上日收报6.204元。今日人民币兑美元中间价 为6.1248元，创出2014年12月8日以来的新低，上日中间价为6.119元。

受生产和新订单指数下滑拖累，中国2014年12月官方制造业PMI降至18个月低点50.1；而受服务业和建筑业活动提振，12月非制造业商务活动指数升至54.1，连续两个月回升。两个数据的一降一升表明，虽然制造业仍面临较大的困难，但服务业对拉动经济增长的作用持续增强。

全球汇市，欧元兑美元周一跌至九年低点，因欧元空头押注增加；欧元正受到欧洲央行可能扩大放宽货币政策、以及其作为储备货币的地位下滑等因素影响。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3335/85，上日尾盘为6.3345。

北京时间11:52，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2280/87元，上一交易日尾盘报6.2274元。