《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月5日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*中国电建 100 35 9 1/6簿记建档 中国银行 AAA 1/7 1/8
民生银行
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*重庆化医 80 10 9 1/6簿记建档 招商银行 AA+(联合资信)1/7 1/8
控股集团 AA-(中债资信)
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*中国神华 200 50 9 1/6簿记建档 建设银行 AAA 1/7 1/8
兴业银行
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*南方水泥 150 7.5 9 1/6簿记建档 上海银行 AA+(新世纪) 1/8 1/9
AA(中债资信)
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*长江证券 59 25 3 1/8招标 招商银行 AAA 1/9 1/12
(最高发行余额)
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*保利能源控股 5 5 12 1/12簿记建档 交通银行 AA 1/13 1/14
中信银行
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东方海洋 5 2.5 12 1/6簿记建档 华夏银行 A+ 1/8 1/9
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漳州市九龙江 22 12 12 1/6簿记建档 民生银行 AA+ 1/7 1/8
建设
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北京控股集团 75 30 12 1/6簿记建档 北京银行 AAA 1/7 1/8
中信银行
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云南省公路 20 10 12 1/7簿记建档 国开行 AA+ 1/8 1/9
开发投资
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湖南富兴集团 6 6 12 1/7簿记建档 华夏银行 AA 1/9 1/12
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营口港务集团 12 12 12 1/9簿记建档 招商银行 AA+ 1/12 1/13
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鄂尔多斯 14 3 12 推迟发行 兴业银行 AA -- --
电力冶金股份
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科达洁能 8 3 12 推迟发行 农业银行 AA -- --
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3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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南京市玄武区 8 4 3 1/7簿记建档 南京银行 AA 1/8 1/9
国资投资管理控股(集团)
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敦煌种业 5 3 3 1/9簿记建档 浦发银行 AA- 1/13 1/14
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山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- --
焦煤集团
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南宁城市 25 10 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --
建设投资集团
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深圳华强集团 13 13 3 推迟发行 浦发银行 AA -- --
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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北京农业中小 2.4 2.4 3 推迟发行 北京银行 AA+ -- --
企业集合票据 (北京首创融资担保公司和北京农业融资担保公司提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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暂无
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注: *代表新增。(完)
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