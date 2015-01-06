《中国债券市场每日交易备忘》--1月6日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )
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一、新债发行：
中国国开行40亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标
国开行40亿元三年期固息债9:30-10:30招标
国开行60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标
国开行60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标
国开行60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标
南方水泥7.5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，上海银行主承
中国神华 50亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，建行和兴业银行主承
中国电建 35亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中行和民生银行主承
重庆化医控股集团10亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，招行主承
东方海洋 2.5亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，华夏银行主承
漳州九龙江建设12亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承
北京控股集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，北京银行和中信银行主承
青岛银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5003%
青岛银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4001%
福建海峡银行11亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3500%
上海银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0500%
上海银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0500%
浙商银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1003%
浙商银行6亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0501%
兴业银行10亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9000%
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二、新债上市：
暂无
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三、缴款：
高安城市建设投资8亿元七年期固息债1480600，票面利率8.20%
钦州开发投资集团8亿元四年期投资人选择权(3+1)小微企业扶持债1480606，票面利率7.80%
连云港港口集团15亿元九个月期超短融
中国交建 30亿元九个月期超短融
山东焦化集团6亿元一年期短融
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四、还本付息：
浙江物产集团10亿元六个月期超短融011498001到期兑付，票面利率4.60%
江苏苏豪控股集团10亿元三年期中票1282001到期兑付，票面利率6.77%
04国开25 040225付息
05国开01 050201付息
08长兴债 088072付息
11金城债 1180001付息
11渝华信债 1180002付息
11合川城投债 1180003付息
11晋中公投债 1180004付息
11上实MTN1 1182001付息
12甘农垦债 1280001付息
12阳煤MTN1 1282002付息
12云冶MTN1 1282003付息
12湖交投MTN1 1282004付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--据中国证券报和上海证券报周二报导，近期中国多个省份公布了煤炭资源税税率，同时为确保不增加煤炭企业总体负担，煤炭资源税改革伴随着“清费”。业内认为，此举将减轻煤炭企业负担，为行业发展带来利好。
今日公布汇丰中国12月服务业PMI (11月为53.0)
1/9公布12月工业生产者出厂价格指数(PPI) (11月-2.7%)
居民消费价格指数(CPI) (11月1.4%)
1/18公布12月70个大中城市住宅销售价格月度报告
1/20国民经济运行情况新闻发布会
公布2014全年/四季度国内生产总值 (三季度7.3%)
12月固定资产投资(不含农户) (1-11月15.8%)
社会消费品零售总额 (11月11.7%)
工业增加值 (11月7.2%)
房地产投资和销售情况月度报告
1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月5.3%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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