《中国2015年同业存单发行情况一览表》

路透上海1月5日 - 中国招商银行 、金华银行和浙江富阳农村合作银行三家银行公布2015年同业存单发行计划，发行额度总计2,050亿元人民币。至此，已有15家银行公布今年同业存单额度，累计9,920亿元。
2014年共有91家机构披露同业存单发行计划，规模总计达14,319亿元。
以下为2015年同业存单的发行情况一览：
发行主体 发行金额 期限 发行日 对应收益率
(亿元人民币) (月) (按365天计)
====================================================
上海银行
001期 10 9 1月4日 5.0299%
*002期 5 3 1月5日 5.1998%
*003期 10 3 1月5日 5.1998%
---------------------------------------------------
农业银行
001期 10 6 1月4日 5.1001%
---------------------------------------------------
兴业银行
*001期 10 1 1月5日 4.7001%
*002期 20 3 1月5日 5.1503%
*003期 10 6 1月5日 5.0001%
---------------------------------------------------
浙商银行
*001期 10 3 1月5日 5.5003%
*002期 10 9 1月5日 5.1001%
---------------------------------------------------
福建海峡银行
*001期 9 12 1月5日 5.3500%
同业存单是指由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证，是一种货币市场工具。其投资和交易主体为全国银行间同业拆借市场成员、基金管理公司及基金类产品。
同业存单发行采取电子化的方式，在全国银行间市场上公开发行或定向发行。公开发行的同业存单可以进行交易流通，并可以作为回购交易的标的物；定向发行的同业存单只能在该只同业存单初始投资人范围内流通转让。
注：*代表新增。(完)
(整理 边竞; 审校 李宏薇)