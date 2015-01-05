欧元区数据：1月SENTIX投资者信心指数转为正值，摆脱希腊风险影响

Sentix指出，指数连续三个月改善，是欧元区趋势发生正面转变的讯号。

“这项复苏讯号很有意思，因为欧洲央行即将展开全面购债方案以对抗通缩。但在一个复苏期，这种措施几乎没有必要。”

希腊1月25日进行国会选举，民调显示左派政党Syriza将崛起为最大势力。Syriza要求取消撙节措施，及取销一大部分国债，但德国等盟国警告，若希腊推翻纾困协议，可能会失去欧元区的援助。

Sentix的1月预期分项指数由12.0升至13.5，投资人的现况评估指数由负16.0升至负11.0。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/白云)