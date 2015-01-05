欧元区数据：1月SENTIX投资者信心指数转为正值，摆脱希腊风险影响

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
Sentix指出，指数连续三个月改善，是欧元区趋势发生正面转变的讯号。
“这项复苏讯号很有意思，因为欧洲央行即将展开全面购债方案以对抗通缩。但在一个复苏期，这种措施几乎没有必要。”
希腊1月25日进行国会选举，民调显示左派政党Syriza将崛起为最大势力。Syriza要求取消撙节措施，及取销一大部分国债，但德国等盟国警告，若希腊推翻纾困协议，可能会失去欧元区的援助。
Sentix的1月预期分项指数由12.0升至13.5，投资人的现况评估指数由负16.0升至负11.0。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 高琦/白云)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。