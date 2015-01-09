《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月5日-9日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--中国数据：12月CPI涨幅低位徘徊，应对通缩风险政策仍需宽松

中国去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标，加之当月工业生产者出厂价格指数(PPI)创出27个月最大降幅，均显示中国内需依然疲弱，通缩风险提升，货币政策仍有宽松余地。

--中国税收：2014年税收收入达10.38万亿元，同比增长8.8%

中国2014年税收收入达10.38万亿元人民币（已扣除出口退税），首次突破10万亿大关，同比增长8.8%，小微企业受惠面进一步扩大到90%以上。

--中国政策：税收优惠支持企业兼并重组，被收购股权比例由75%降至不低于50%

为鼓励企业兼并重组，中国财政部和税务总局出台税收优惠政策，对兼并重组过程中享受企业所得税递延处理特殊政策的条件进行调整，其中企业进行股权收购和资产收购时，对被收购股权或资产比例的要求由原来的不低于75%降低为不低于50%。

--中国经济：引导社会资本参与国家工程建设，而非财政投入刺激--发改委

中国国家发展和改革委员会投资司副司长罗国三表示，目前政府对于国家重大工程的政策导向是通过创新投融资机制来引导社会资本参与建设，并非政府要新增多少财政投入来刺激投资或者通过这个措施来稳定经济。

--《羊年展望》中国改革蹄疾经济求稳，新思维应对新常态

中国正用新常态的新思维应对“三期叠加”的困境。在努力保持经济稳增长的基础上加快改革，着力培育新增长点来替代长期以来经济对房地产的过度依赖。

--中国经济：规范改进行政审批措施，提升政府执行力--国务院常务会议

中国国务院常务会议周三称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。

--中国政策：对金融机构农户小额贷款的利息收入三年免征营业税--财政部

中国财政部周三发布关于延续并完善支持农村金融发展有关税收政策的通知，自2014年1月1日至2016年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征营业税。

--路透专访：中国经济主要问题是滞胀，今年增长指导目标不宜变--专家

鉴于经济下行压力仍大，市场普遍预期中国今年会将GDP（国内生产总值）增长目标下调至7%。不过前全国人大财经委副主任贺铿认为，在防范金融危机的前提下，2015年中国经济会略好于2014年，并建议今年的指导性经济增长目标不宜改变，仍保持在7.5%左右。

========================================================================== 【金融/证券/保险】

--《分析》年初资金宽裕降低公开市场操作必要性，流动性调控稳字当头

中国央行公开市场本周仍无动作，至此“零操作”已持续一个半月。分析人士表示，去年底财政存款投放后资金面重回充裕，进一步降低央行公开市场操作必要性；面对下周新股申购带来时点性冲击，通过逆回购等公开方式操作的可能性并不大。

--《羊年展望》人民币汇率稳字当先，跨境资本流动蛰伏风险

告别汇率宽幅震荡的2014年，中国经济减速换挡叠加美联储货币政策的外溢效益，将继续削弱人民币单边升值预期。当美元上涨的潮水涌来，当跨境资本双向流动成常态，“稳”字当先或成为人民币汇率双向波动故事中的羊毫妙笔。

--《羊年展望》 中国A股仍将震荡上行，但波动将加大

2014年下半年，中国股市在市场半信半疑中掀起了一轮波澜壮阔的单边上涨，展望2015年，货币政策宽松及改革提速预期、资本市场进一步国际化以及居民理财资产的再配置等，将为A股继续上行提供新的动力；不过，由于中国经济下行压力仍在加大，且全球金融市场动荡多变，将使得其上涨过程充满波折。

--中港证券：港交所优化沪港通机制，将增加卖空及追踪托管股票持仓功能

香港交易及结算所（港交所）将优化沪港通交易机制，首季内推出A股卖空服务以及可追踪托管股票持仓功能，预料有助提高机构投资者参与度。

--中国债市:2014年债市发行量大增四成，未来料降至20%正常值--中债登

中国中央国债登记结算有限责任公司周日公布报告显示，2014年中国债券市场全市场发行了12.28万亿元人民币各类债券，同比增长了41.07%，但同比数据较大的主要原因是2013年增长较慢，未来年度发行量可能会回落至20%左右的正常值。

--中国债市：交易所收窄私募债投资者范围，并规范增信担保规则

中国私募债自2012年推出以来，规模虽稳步增加但风险事件频现。深沪证券交易所同时发布加强中小企业私募债权风险防控的相关文件，加强合格投资者及增信担保管理。

--中国保险：保监会对险资投资基础设施立规，只允许间接投资--报载

据上海证券报周四报导，中国保监会近日在业内下发通知，就保险资金投资基础设施项目征求意见，新规允许险资可以采取债权、股权、资产支持及其他可行方式投资基础设施项目，但只允许委托他人设立投资计划等形式间接投资，尚不允许直接投资基础设施项目。

--台湾股市：金管会研议陆客透过OSU开户投资台股，第三季有望上路

台湾金融监督管理委员会周三称，研议开放大陆观光客来台透过OSU(国际证券业务分公司)开户投资台湾股票，最迟6月底前宣布相关细节，预计第三季可望上路。

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--《独家新闻》中国12月原油进口创纪录，大力补充战略石油储备

据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013多出一倍。

--中国财政：对部分铜产品新推出9%出口退税率，提高纺织品退税率--财政部

中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17%。

--中国能源：多地确定煤炭资源税税率，为煤企减负利好行业发展--报载

据中国证券报和上海证券报周二报导，近期中国多个省份公布了煤炭资源税税率，同时为确保不增加煤炭企业总体负担，煤炭资源税改革伴随着“清费”。业内认为，此举将减轻煤炭企业负担，为行业发展带来利好。

--中国个股：方正集团四高管被要求协助调查，涉方正证券等三上市公司

中国北大方正集团董事长魏新及总裁李友等四位高级管理人员上周日（4日）应相关部门要求协助调查，这些协助调查人员在方正证券等三家上市公司担任董事及董事长等重要职务。方正集团董事会已聘任集团新的董事长和总裁。

--中国粮食：现行粮食收储体制面临前所未有挑战，将提升收储能力--粮食局长

中国国家粮食局局长任正晓周四称，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响显着加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。

--《焦点》中国市场放缓，全球汽车生产商支付高额补贴平息经销商不满

经过数年的过度成长，中国已成为全球最大的汽车市场，但这一市场目前放缓，加剧了全球汽车生产商和本地汽车经销商之间的紧张关系，获利锐减使双方就利润分配进行着艰苦的谈判。争端使一些汽车厂商付出高昂代价，这些厂商已同意付出数亿美元以平息事态。

--香港个股：佳兆业恐无法按时支付2,600万美元债息，或拖累房产企业债

中国房地产商佳兆业集团周四需支付2,600万美元的债息，但恐无法按时支付，或许导致其他高负债房地产企业的债券遭抛售。

--中国铁建证实将重新投标墨西哥高铁项目