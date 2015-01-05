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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 14:14 BJT

企业并购：台湾国泰人寿称将取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权

路透台北1月5日 - 台湾国泰金 周一称旗下人寿以两阶段取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权，金额约87亿台币。

国泰人寿公告指出，第一阶段将取得该行24.9%股权，第二阶段将再取得15.1%股权。本案仍需取得台湾与印尼主管机关核准。

此外，国泰人寿亦称，在第一阶段交割并取得印尼主管机关核准后，国寿有权推荐2席独立董事以及1席独立监事。

国泰金今收跌1.17%，报46.4台币，台股加权指数 则收跌0.36%。(完)

(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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