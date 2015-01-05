企业并购：台湾国泰人寿称将取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月5日 - 台湾国泰金 周一称旗下人寿以两阶段取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权，金额约87亿台币。
国泰人寿公告指出，第一阶段将取得该行24.9%股权，第二阶段将再取得15.1%股权。本案仍需取得台湾与印尼主管机关核准。
此外，国泰人寿亦称，在第一阶段交割并取得印尼主管机关核准后，国寿有权推荐2席独立董事以及1席独立监事。
国泰金今收跌1.17%，报46.4台币，台股加权指数 则收跌0.36%。(完)
(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。