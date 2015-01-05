企业并购：台湾国泰人寿称将取得印尼PT bank mayapada internasional 40%股权

国泰人寿公告指出，第一阶段将取得该行24.9%股权，第二阶段将再取得15.1%股权。本案仍需取得台湾与印尼主管机关核准。

此外，国泰人寿亦称，在第一阶段交割并取得印尼主管机关核准后，国寿有权推荐2席独立董事以及1席独立监事。