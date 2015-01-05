《热点透视》石油供应过剩让美国出口禁令站不住脚

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 戴素萍

路透华盛顿1月2日 - 全球石油供应过剩，或许会让美国国会议员们展现难得一见的团结一致。汽油价格低廉，加上充沛的原油供应，可能让议员们考虑松绑实施已长达40年的出口禁令，他们也许还会反思乙醇和天然气政策。

正当美国因国内页岩油产量大增而减少原油进口之际，全球油价跌跌不休，美国人乐得享有2009年以来最低的零售汽油价格。对2015年由共和党掌控的国会来说，最大的连锁变化将是结束数十年来的原油出口禁令。美国总统奥巴马政府目前只微调了规定，允许出口凝析油。

议员们可能更进一步地松绑规定。一旦美国原油进入全球市场，可能进一步压低全球油价，所有的石油使用者全将受惠；同时也为国内生产商争取到稍微较高的价格。市场通常不会如此顺从，但在谈及这种双赢结果时，或许可以打动华府的政客。

同时，较低的原油价格也让天然气等其他燃料再度面临竞争压力。这些燃料数年来享有极大的价格优势。竞争加剧可能造成开采减少且就业岗位下滑。这进而可能鼓励决策者重新考虑对压裂技术制定更严苛的环保规定。有关汽油中掺入乙醇的数量要求也将受到严格检查。

然廉价石油在某方面可能影响到立法程序的运转。这可能让已成为政治皮球的Keystone XL油管议案通过的可能性降低，因为从加拿大运送价格相对较贵的油砂产品可以说并不那么重要。

接下来还有税改问题。奥巴马和其他民主党人士常常抱怨利润丰厚的大型油企享受着不少税惠。随着能源巨擘赚的钱变少，而且风光不再，比如康菲石油国际(ConocoPhillips) 最近宣布2015年资本支出预算削减20%，这方面的批评也会失去火力。

美国议员会投入政治资本的最合理措施将会是结束石油出口禁令。但油价下跌将会使反对派联合起来，做出议员们不愿看到的事情，比如延续或是加大油企充分利用的各种税惠措施。(完)