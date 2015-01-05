中国资管：上周银行理财产品发行560款，固收类产品预期收益率多下降

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌12日，因各类型船舶运费续降
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透北京1月5日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（12月27日-1月2日）54家银行共发行了560款理财产品，发行银行数较上 期减少20家，产品发行量减少183款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共144款，市场占比为25.71% ；非保本型理财产品共416款，市场占比为74.29%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 261 44.82% -87 其中：人民币 232 外币 19 组合投资类 288 51.43% -78 融资类 1 0.18% -6 结构性产品 20 3.57% -12 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 4.13% 下降37个基点 1个月至3个月（含） 281 5.32% 下降15个基点 3个月至6个月（含） 153 5.43% 与上期持平 6个月至1年（含） 68 5.50% 下降5个基点 1年以上 3 5.60% 下降4个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为4天，最长为1,825天；预期年化收益率 最低3.20%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益 率下降4个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 3.07% 4.13% 1个月至3个月 281 53.93% 5.32% 3个月至6个月 153 29.37% 5.43% 6个月至1年 68 13.05% 5.50% 1年以上 3 0.58% 5.60% 上周共发行19款外币理财产品。其中，美元理财产品10款，较上期减少2款。 **120款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,104款产品到期，公布了到期收益率的121款产品中， 120款实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品449款，债券和货币市场工具类产品522 款，结构性产品47款，融资类产品2款。 上周到期收益率为6.00%及以上的产品共13款，与上期相比减少15款。6款产品来自城市 商业银行，2款来自股份制商业银行，4款来自国有银行，1款来自农村金融机构。 到期收益率最高的产品为南昌银行发行的“优盛理财--创鑫14001（2014开门红特惠版 ）”人民币理财产品，该债券与货币市场类产品投资期限为361天，实现了6.80%的年化收益 率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)
整体乾散货运价指数连续第12日下跌，下降30点，或2.9%，报1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透新加坡5月4日 - 近月粘度价差(即180-cst与380-cst燃料油之间 的价差)周四升向两年高点，因投资人担心180-cst燃料油供应收紧，导致 买兴激增。180-cst燃料油可以与高粘度材料混合成船用燃料油。 行业消息人士称，过去几周180-cst燃料油的供给已经表现出收紧迹 象。 路透数据显示，周四的6月粘度价差较上日每吨跳涨2.25美元，至9.5 0美元，为2015年7月以来最高。 在洲际交易所(ICE)，从5月/6月到9月/10月的380-cst燃料油跨月价 差成交量均较上一日增长，0930 GMT时成交量超过100万吨。 ICE-380-cst燃料油7月/8月合约周四较上日涨幅最大，每吨升水0.65 美元，上日为升水0.40美元。 ICE 380-cst 6月/7月合约是成交最活跃的跨月价差，总计成交64万 吨，每吨升水也为0.65美元。 周四普氏窗口有四笔交易达成，其中包括一笔2万吨380-cst燃料油， 以及三笔总计6万吨的180-cst燃料油船货
路透吉隆坡5月4日 - 马来西亚棕榈油期货周四反弹，受助于马币<MY R=>走软。上日棕榈油创下一周来最大单日跌幅。 马币兑美元走软0.2%至4.3260马币。 指标7月棕榈油期货 收涨0.6%，报每吨2,536马币(586美元) ，过去四个交易日内第三日上涨。 “马币走软及豆油上涨支撑了今天的市场，”吉隆坡一名期货交易员 表示。他指的是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油上涨。 “不过由于4月库存增加，以及预期产量增长，基本面疲弱。这些因 素可能抑制市场上涨，”他说。 马来西亚棕榈油通常在第二季和第三季产量增长。 CBOT豆油期货 微跌0.03%，大连9月豆油期货 跌0.7%。 (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)