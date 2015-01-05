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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 14:28 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行560款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京1月5日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（12月27日-1月2日）54家银行共发行了560款理财产品，发行银行数较上
期减少20家，产品发行量减少183款。
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共144款，市场占比为25.71%
；非保本型理财产品共416款，市场占比为74.29%。
 
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数    理财产品占比   环比数量变化
    债券和货币市场类     261        44.82%          -87
    其中：人民币         232        
           外币           19        
    组合投资类           288        51.43%          -78
    融资类                 1         0.18%           -6
    结构性产品            20         3.57%          -12
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。  
       
            
    上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率   环比变化
    1个月（含）以下     16       4.13%         下降37个基点
    1个月至3个月（含） 281       5.32%         下降15个基点
    3个月至6个月（含） 153       5.43%         与上期持平
    6个月至1年（含）    68       5.50%         下降5个基点
    1年以上              3       5.60%         下降4个基点    

    上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为4天，最长为1,825天；预期年化收益率
最低3.20%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益
率下降4个基点。


    上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布：    
   
 期限          产品数量（款   占比      平均预期年收益率
               ）                       
 1个月以下     16              3.07%    4.13%
 1个月至3个月  281            53.93%    5.32%
 3个月至6个月  153            29.37%    5.43%
 6个月至1年    68             13.05%    5.50%
 1年以上       3               0.58%    5.60%
 
    上周共发行19款外币理财产品。其中，美元理财产品10款，较上期减少2款。
  
    
    **120款产品实现预期最高收益率**

    普益财富监测数据显示，上周有1,104款产品到期，公布了到期收益率的121款产品中，
120款实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品449款，债券和货币市场工具类产品522
款，结构性产品47款，融资类产品2款。

    上周到期收益率为6.00%及以上的产品共13款，与上期相比减少15款。6款产品来自城市
商业银行，2款来自股份制商业银行，4款来自国有银行，1款来自农村金融机构。

    到期收益率最高的产品为南昌银行发行的“优盛理财--创鑫14001（2014开门红特惠版
）”人民币理财产品，该债券与货币市场类产品投资期限为361天，实现了6.80%的年化收益
率。（完）

 (整理 李贺; 审校 曾祥进)
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