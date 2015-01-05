中国资管：上周银行理财产品发行560款，固收类产品预期收益率多下降

路透北京1月5日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（12月27日-1月2日）54家银行共发行了560款理财产品，发行银行数较上 期减少20家，产品发行量减少183款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共144款，市场占比为25.71% ；非保本型理财产品共416款，市场占比为74.29%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 理财产品占比 环比数量变化 债券和货币市场类 261 44.82% -87 其中：人民币 232 外币 19 组合投资类 288 51.43% -78 融资类 1 0.18% -6 结构性产品 20 3.57% -12 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周固收类理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 环比变化 1个月（含）以下 16 4.13% 下降37个基点 1个月至3个月（含） 281 5.32% 下降15个基点 3个月至6个月（含） 153 5.43% 与上期持平 6个月至1年（含） 68 5.50% 下降5个基点 1年以上 3 5.60% 下降4个基点 上周固定收益类人民币理财产品投资期限最短为4天，最长为1,825天；预期年化收益率 最低3.20%，最高为6.80%，与上期报告相比，最低预期收益率上升50个基点，最高预期收益 率下降4个基点。 上周各期限固定收益类人民币理财产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 16 3.07% 4.13% 1个月至3个月 281 53.93% 5.32% 3个月至6个月 153 29.37% 5.43% 6个月至1年 68 13.05% 5.50% 1年以上 3 0.58% 5.60% 上周共发行19款外币理财产品。其中，美元理财产品10款，较上期减少2款。 **120款产品实现预期最高收益率** 普益财富监测数据显示，上周有1,104款产品到期，公布了到期收益率的121款产品中， 120款实现预期最高收益率，1款结构性产品未实现预期最高收益率。 上周到期理财产品的投资对象中组合投资类产品449款，债券和货币市场工具类产品522 款，结构性产品47款，融资类产品2款。 上周到期收益率为6.00%及以上的产品共13款，与上期相比减少15款。6款产品来自城市 商业银行，2款来自股份制商业银行，4款来自国有银行，1款来自农村金融机构。 到期收益率最高的产品为南昌银行发行的“优盛理财--创鑫14001（2014开门红特惠版 ）”人民币理财产品，该债券与货币市场类产品投资期限为361天，实现了6.80%的年化收益 率。（完） (整理 李贺; 审校 曾祥进)