《汇市简讯》欧洲盘初：欧元空头势力占上风

芝加哥期市：CBOT小麦期货收低，受堪萨斯州作物巡察结果拖累

路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。