《汇市简讯》欧洲盘初：欧元空头势力占上风

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
0649GMT * 欧元/美元跌0.54%，澳元/美元跌0.53%，新西兰元/美元跌0.73%， 英镑/美元跌0.33% * 美元/马币升0.74%，美元/人民币升0.26%，布兰特原油跌1.6%，现 货金升0.45% * 日股日经指数跌0.24%，沪综指涨4.05%，MSCI明晟亚太地区(除日 本)指数跌0.52%，美国10年期公债收益率2.1035% * ECB准备实施购债计划，德国是否支持是关键 * 土耳其央行上调外汇准备金率，以增加金融稳定性 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。