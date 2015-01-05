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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 14:56 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：欧元空头势力占上风

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    * 欧元/美元跌0.54%，澳元/美元跌0.53%，新西兰元/美元跌0.73%，
英镑/美元跌0.33%
    * 美元/马币升0.74%，美元/人民币升0.26%，布兰特原油跌1.6%，现
货金升0.45%
    * 日股日经指数跌0.24%，沪综指涨4.05%，MSCI明晟亚太地区(除日
本)指数跌0.52%，美国10年期公债收益率2.1035%
    * ECB准备实施购债计划，德国是否支持是关键 
    * 土耳其央行上调外汇准备金率，以增加金融稳定性 
(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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