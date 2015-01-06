《分析师观点》台湾12月通膨率符合预期，央行耐心等待升息步伐料不变

路透台北1月6日 - 台湾主计总处周二公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.61%，大致符合市场预估的0.60%涨幅。

主计总处称，12月的CPI较上年同月上涨主因蛋类、蔬菜、肉类及水产品价格较上年同月涨幅明显，加以调理食品与外食费等价格调涨所致。

12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌4.2%；2014年全年CPI则较上年升1.2%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

12月 11月

CPI（较上年同期） +0.61 +0.87r

路透调查（较上年同期） +0.60 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.08 -0.65

核心CPI（较上年同期） +1.38 +1.41r

WPI（较上年同期） -4.20 -2.87r

**市场评论**

--元大投顾分析师 王诚宏：

12月的CPI维持在低位，主要还是受到国际原油价格重挫的影响，让台湾油价下修，这显示台湾的低通膨仍是由境外输入，核心物价维持在1%以上的成长率，符合目前台湾景气温和复苏的脚步，这是一个正面的讯息。

由于物价涨幅维持不热不冷的步伐，央行不会改变对升息的看法，会更有耐心的等待。我们的看法还是维持台湾跟进美国的脚步，最快在今年第三季，或年底以前有升息机会。

--大众银行分析师 陈森林：

12月CPI年增率一如预期向下。展望今年，油价已跌破50美元，我们先前是用每桶60美元估算，估计今年CPI年增率为0.5%，这较央行预估的1.1-1.2%低很多，我认为这后面隐含着让台币大贬的意图。至于今年是否升息，我们认为要等到12月才有机会，且升息幅度很小，因台湾利率比美国高很多，美国要升息两、三次我们才有可能动。

**市场反应**

--台币兑美元 周一收盘跌2.87角至32.005。

--台股加权股价指数 周一收低0.36%，报9,274.11点。

--指标10年期公债103/13 殖利率周一收跌1.75基点报1.5845%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2014年12月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续14季度维持利率不变。

--主计总处11月对2014年全年经济成长率的预估为3.43%，CPI年成长率为1.18%。2015年的GDP成长率估为3.50%，CPI则估为0.91%。(完)

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