版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 09:35 BJT

港报社评：次轮谘询仍照本宣科，撬票成败看民情变化--信报1月8日

政府向国务院港澳办公室提交的《近期香港社会及政治情况报告》，简称民情报告，由于无立场、无情感又无结论，所以被揶揄为平铺直敍的“学生剪报”，平淡得让各界失望乃意料中事。

民情报告之所以发表，源于在占领行动如火如荼之际，政府与学联对话。既然政府与学联的对话空间已经不复存在，没有续集，官场中人犯不着为了自掴嘴巴而大做文章，因此这份集各家报章大成的“三无报告”纯粹搬字过纸，当作小学生按时按候交功课而已，实际意义近乎零。

若说民情报告是交功课，那么昨日推出的第二轮政改谘询无疑是另一份照本宣科的作业。

看形势，香港的政治局面将持续陷于各说各话的胶着状态，不会因为第二轮谘询而带来显着的改善。

光靠照本宣科的第二轮谘询，几乎可以肯定无法说服泛民放弃“綑绑式集体否决权”。

特首梁振英昨天表示，希望社会理性务实讨论，强调“有普选一定比没有普选好，有进步一定比原地踏步好”。尽管讲话内容了无新意，但始终蕴含了一组关键词汇“500万选民”。500万选民是一个不容等闲视之的数字。政治一天也嫌长，现在距离5月立法会表决政改方案之期，什么事情都有可能发生，政府除了死马当成活马医外，政改的成败终究系于民心所向。(A02)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐