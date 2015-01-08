港报社评：次轮谘询仍照本宣科，撬票成败看民情变化--信报1月8日

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
政府向国务院港澳办公室提交的《近期香港社会及政治情况报告》，简称民情报告，由于无立场、无情感又无结论，所以被揶揄为平铺直敍的“学生剪报”，平淡得让各界失望乃意料中事。
民情报告之所以发表，源于在占领行动如火如荼之际，政府与学联对话。既然政府与学联的对话空间已经不复存在，没有续集，官场中人犯不着为了自掴嘴巴而大做文章，因此这份集各家报章大成的“三无报告”纯粹搬字过纸，当作小学生按时按候交功课而已，实际意义近乎零。
若说民情报告是交功课，那么昨日推出的第二轮政改谘询无疑是另一份照本宣科的作业。
看形势，香港的政治局面将持续陷于各说各话的胶着状态，不会因为第二轮谘询而带来显着的改善。
光靠照本宣科的第二轮谘询，几乎可以肯定无法说服泛民放弃“綑绑式集体否决权”。
特首梁振英昨天表示，希望社会理性务实讨论，强调“有普选一定比没有普选好，有进步一定比原地踏步好”。尽管讲话内容了无新意，但始终蕴含了一组关键词汇“500万选民”。500万选民是一个不容等闲视之的数字。政治一天也嫌长，现在距离5月立法会表决政改方案之期，什么事情都有可能发生，政府除了死马当成活马医外，政改的成败终究系于民心所向。(A02)
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*--国家发展改革委批复浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目，项目总投资115,690万元,资金来源为：企业自筹68,190万元，银行贷款47,500万元。
路透北京5月2日 - 中国外汇管理局局长潘功胜周二指出，在一个复杂多变的世界中，防范跨境资本流动的过度冲击，维护金融市场的稳定是外汇局的双重使命。
路透5月2日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，润泰创新国 际股份有限公司与润泰全球股份有限公司正在寻求总计为140亿台币(4.66 亿美元)的两笔融资。 牵头行兼簿记行台湾银行已为润泰创新启动了90亿台币的五年期贷款 。 这笔贷款包括90亿台币循环信贷A部分和27亿台币保证金B部分。两部 分合计不得超过90亿台币。A部分利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor )加码60个基点，税前保底利率为1.7%；B部分每年支付60个基点的保证费 用。 银行承贷25亿台币或以上，可获得牵头行头衔，以及18个基点的前端 费；承贷18-24亿台币，可获得副牵头行头衔，前端费为10个基点；承贷1 0-17亿台币，可获得参贷行头衔，前端费为5个基点。银行回复截止日期 是6月16日。 融资将由润泰创新的董事长及总裁担保，并以Concord Greater Chin a的股票为抵押，这是借款人间接全资拥有的子公司。 大部分融资将用于润泰创新2012年10月和2013年5月的两笔贷款再融 资，其余部分将用