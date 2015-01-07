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亚洲 | 2015年 1月 7日 星期三 10:11 BJT

港报社评：反“占中”保普选就是真正民情--文汇报1月7日

特区政府昨日向国务院港澳办提交《近期香港社会及政治情况报告》，亦即社会上所讲的“民情报告”。港澳办发言人对提交报告予以肯定，并希望香港各界维护法治，按照基本法和人大决定依法落实普选。第二轮政改谘询即将展开，香港各界应顺应民情民意，在基本法和人大决定的框架内理性务实讨论，凝聚共识，共同努力落实“一人一票”选特首，实现香港民主发展的历史性飞跃。

“占中”严重破坏法治和社会秩序，影响市民生活生计，损害社会利益，招致市民的普遍反对。

“民情报告”结语重申，如期依法落实2017年普选行政长官，是中央、特区政府和香港市民的共同愿望。

港澳办发言人表示，中央政府了解香港社会各界对政制发展等问题的看法和意见，行政长官基于对基本法负有的责任，向中央政府报告香港的有关情况是适当的。港澳办发言人还指出，香港是一个法治社会，任何人都应当以和平守法的方式表达诉求，以损害法治，破坏社会正常秩序的方式表达诉求是不可取的。这显然是表明了反对违法“占中”的态度。

违法“占中”挑战基本法和人大决定，对抗中央对港的全面管治权，以违法手段要胁中央接纳违宪违法的“公民提名”，企图夺取香港管治权，损害香港的繁荣稳定，危及国家主权、安全和利益，注定难逃失败的命运。(A05)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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