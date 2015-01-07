港报社评：反“占中”保普选就是真正民情--文汇报1月7日

澳洲股市：收低连三跌，受矿业股及金融股颓势拖累
“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
特区政府昨日向国务院港澳办提交《近期香港社会及政治情况报告》，亦即社会上所讲的“民情报告”。港澳办发言人对提交报告予以肯定，并希望香港各界维护法治，按照基本法和人大决定依法落实普选。第二轮政改谘询即将展开，香港各界应顺应民情民意，在基本法和人大决定的框架内理性务实讨论，凝聚共识，共同努力落实“一人一票”选特首，实现香港民主发展的历史性飞跃。
“占中”严重破坏法治和社会秩序，影响市民生活生计，损害社会利益，招致市民的普遍反对。
“民情报告”结语重申，如期依法落实2017年普选行政长官，是中央、特区政府和香港市民的共同愿望。
港澳办发言人表示，中央政府了解香港社会各界对政制发展等问题的看法和意见，行政长官基于对基本法负有的责任，向中央政府报告香港的有关情况是适当的。港澳办发言人还指出，香港是一个法治社会，任何人都应当以和平守法的方式表达诉求，以损害法治，破坏社会正常秩序的方式表达诉求是不可取的。这显然是表明了反对违法“占中”的态度。
违法“占中”挑战基本法和人大决定，对抗中央对港的全面管治权，以违法手段要胁中央接纳违宪违法的“公民提名”，企图夺取香港管治权，损害香港的繁荣稳定，危及国家主权、安全和利益，注定难逃失败的命运。(A05)
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“金融股占指数近一半权重。我们看到市场上出现一些技术性的程式买卖盘，受股指权重的影响，这演变成对金融股的直接压力，”CMC Markets首席市场策略师Michael McCarthy说。
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元