路透基点：承恩建设股份有限公司寻求45亿台币15年期贷款--TRLPC

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称， 承恩建 设股份有限公司寻求45亿台币(1.41亿美元)15年期贷款。 台湾土地银行牵头此案，筹得资金将用于再融资，担保物为土地和大 楼。 贷款利率为较台湾银行、台湾土地银行、台湾合作金库、第一商业银 行、华南商业银行和彰化商业银行的一年期存款平均利率加码70个基点。 银行受邀以三个层级参贷：承贷10亿台币及以上，获牵头行兼簿记行 头衔，前端费14个基点；承贷8-9.99亿台币，担任联合安排行，前端费8 个基点；承贷5-7.99亿台币为参贷行，前端费5个基点。 贷款有两年宽限期，期满后分27期不等额偿还，每半年偿还一次，1- 8期各偿还3%，9-27期各偿还4%。 若贷款提取额不足70%，银行可获得10个基点的承诺费。 银行定于1月15日前做出答复。(完) (编译 艾茂林; 审校 高琦)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，美银美林正在 邀请银行在优先层面参与280亿港元(36亿美元)的定期贷款，支持中国鞋 履零售商--百丽国际 的私有化。 贷款将包括215亿港元的五年期A部分，以及65亿港元的三个月期B部 分。 A部分贷款利率与杠杆率挂钩：如果杠杆率高于2.75倍，则利率是香 港银行同业拆息(Hibor)加码315个基点；如果杠杆率为2.26–2.75倍，则 加码282.5个基点；如果杠杆率为2.25倍或者更低，则加码250个基点。B 部分贷款利率为Hibor加码150个基点。 上周，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有 化该公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿 美元。 百丽国际公告称，鞋类业务遭遇了“前所未有的挑战”，尤其是电商 平台和购物中心在公司主要的销售渠道百货商场构成竞争。 百丽国际公告称，基础转型对提升公司竞争力及巩固其于中国女士鞋 类市场的长远领导地位方面诚属必要。因转型将不乏风险