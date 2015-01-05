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债券 | 2015年 1月 5日 星期一 17:05 BJT

路透基点：承恩建设股份有限公司寻求45亿台币15年期贷款--TRLPC

路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称， 承恩建
设股份有限公司寻求45亿台币(1.41亿美元)15年期贷款。
    
    台湾土地银行牵头此案，筹得资金将用于再融资，担保物为土地和大
楼。
    
    贷款利率为较台湾银行、台湾土地银行、台湾合作金库、第一商业银
行、华南商业银行和彰化商业银行的一年期存款平均利率加码70个基点。
    
    银行受邀以三个层级参贷：承贷10亿台币及以上，获牵头行兼簿记行
头衔，前端费14个基点；承贷8-9.99亿台币，担任联合安排行，前端费8
个基点；承贷5-7.99亿台币为参贷行，前端费5个基点。
    
    贷款有两年宽限期，期满后分27期不等额偿还，每半年偿还一次，1-
8期各偿还3%，9-27期各偿还4%。
    
    若贷款提取额不足70%，银行可获得10个基点的承诺费。
    
    银行定于1月15日前做出答复。(完)
    
   
 (编译 艾茂林; 审校 高琦)
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