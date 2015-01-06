港报财经评论：美汇走势关键一周--信报1月6日

美汇走势关键一周/习广思

2015年投资新形势，毫无疑问美元强势是第一个挑战，这除了要看本周多个重要数据，还要视乎本月25日希腊大选结果。GREXIT这个字重现财经新闻之上，要密切留意欧洲重量级人物作出的评论。德国《明镜》周刊引述柏林官员称，总理默克尔及财长朔伊布勒相信，欧罗区有能力应付希腊退出欧罗区，暗示德国政府或已默许希腊脱欧。欧罗兑美元应声跌破1.2美元后，快速到了1.194美元水平，欧罗贬值之快令人咋舌。希腊民调数据显示，现任总理萨马拉斯领导的新民主党与反对党Syriza都不大可能在议会选举中赢取绝对多数席位。

民调专家兼现任雅典大学政治与选举社会学教授Elias Nikolakopoulos指出，按照目前投票意向调查结果，要在1月25日的议会选举中赢得300个席位中至少151席，新民主党的支持率至少要达到38%。Alpha TV网站公布的Marc民调显示，当前Alexis Tsipras领导的反对党Syriza和新民主党的支持率分别为28%和25%，远远未及以上门槛。这意味各党须就联合执政展开磋商，甚至有可能重新投票。Nikolakopoulos补充说，虽然两大党都难望取得多数支持，但如果胜出的一方支持率超过30%，所获席位可能有140至145个。根据希腊选举机制，得票率最高的政党可以得到该国一院制议会的50个奖励席位（bonus seats），其余250个席位根据各自得票情况，在所有得票超过3%的政党中按比例分配。接下来议会对新政府进行信心投票，须有不少于151名议员支持新政府方可成立。

因此，最终争取绝对多数席位的得票门槛会降至36.5%左右，若达不到这个门槛，不管Syriza还是新民主党，都需要小党派或独立议员支持来建立新政府。按民调结果，极端左翼联盟Syriza只要再争取多2%支持度就很大机会可以拉拢细党派执政，届时希腊脱欧再非遥不可及的市场恐惧，而是事实。虽然市传德国政府对希腊脱欧不以为然，但学者却非常忧虑。加州大学柏克莱分校经济历史学家Barry Eichengreen提出警告，希腊若弃用欧罗，当地银行将出现挤提，拖累希股劲泻，最终希腊要实施严格的资本管制，然后投资者会揣测下一个退出欧罗区的国家，杀伤力比得上雷曼“爆煲”，甚至是雷曼的乘数效应（Leman Brothers squared）。(B01)

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美元兑日圆背驰市场情绪/苏子

今年相信是自从2008年金融海啸爆发以来，投资市场最为混乱难测的一年。美国经济现正处于强劲复苏势头里，市场亦相信联储局最快会在第二季加息，但与此同时，欧罗区及日本的经济情况却呈现大弱势，并且更有陷入通缩的威胁，货币政策亦与美国完全相反。至于另一经济火车头中国，其增长动力目前亦正在明显放慢中，故货币政策同样与美国相反。不过，联储局是否真的可以提前加息，将取决于美国首季公布的经济数据能否继续保持亮丽。倘若美国经济数据结果使市场有藉口炒作美国经济有放慢的机会，联储局未必能够提前在第二季加息的话，相信届时市场上的资金流向将会变得甚为混乱，投资市场的价格走势亦会变得极度反覆，结果呈现大上大落恐怖波动场面的可能性将大为提高。

今年投资市场最大的风险来源正正便是美国的经济复苏步伐有可能受到其他国家的经济明显转劣所拖累，使正流向美国的资金或会因此出现逆转。至于美元的走势，亦会因此在市场一片看好声中出现反高潮的走势。踏入2015年后，美元上升的势头虽然十分良好，但美元兑日圆却未见同步受惠，当升至120.60 /80日圆区域时已见明显阻力，未能顺势挑战上月9日的121日圆高位阻力。美元兑日圆为目前市场极为看好的货币配对之一，因此按照常理应不难向上作出重大突破，可惜目前的走势开始与市场情绪呈现背驰的迹象；因此宜留意，美元兑日圆稍后若仍乏力突破121日圆高位阻力，并且更掉头回落并失守20天平均线支持收市，美元兑其他主要货币的升势会否因此受到拖累，而美汇指数亦因此回落至去年的90.33高位以下波动及收市。

若出现此情况，将意味着美元近期的强势将有甚高机会正式告一段落。故美元兑日圆目前的走势，对美元整体走势而言有甚高的启示作用。昨天欧罗兑美元所造的1.1874美元低位刚好为2010年5月的重要低位支持，若昨晚及今天此支持仍未能顺利失守，反而更升回1.20美元心理关口以上收市，提防会大幅反弹，并在上述低位呈现双底利好形态。(B12)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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