基金产业：投资英股的共同基金2014年表现乏力，近半数跑输大盘

芝加哥期市：CBOT玉米期货收低，受累于小麦下跌和中西部天气
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
路透伦敦1月4日 - 在投资英国股市的共同基金中，近半数都跑输了2014年的大盘，也让人怀疑它们可能会在2015年中把市场份额进一步拱手让给费用较低的指数基金。
这是2011年以来这些基金的最差表现，对于英国的基金经理人也是重大的转折点。英国是欧洲最大资产管理中心。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，在2013年，这些基金中约85%的收益跑赢了英国富时100指数 。
数据显示，投资全欧洲的基金表现更差，近70%都没能超过上年明晟MSCI欧洲NR EUR指数6.8%的增幅。
在理柏跟踪的近500家主动管理类英国股市基金中，48%表现都逊于富时100指数，52%齐平或胜过富时全股指数。
这些基金中，超过三分之一在2014年都遭遇资金净流出。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周四收低16-1/4美分，报每蒲式耳4.37-3/4美元，因堪萨斯州作物巡察结果好于预期，分析师说。