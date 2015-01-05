基金产业：投资英股的共同基金2014年表现乏力，近半数跑输大盘

路透伦敦1月4日 - 在投资英国股市的共同基金中，近半数都跑输了2014年的大盘，也让人怀疑它们可能会在2015年中把市场份额进一步拱手让给费用较低的指数基金。

这是2011年以来这些基金的最差表现，对于英国的基金经理人也是重大的转折点。英国是欧洲最大资产管理中心。路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，在2013年，这些基金中约85%的收益跑赢了英国富时100指数 。

数据显示，投资全欧洲的基金表现更差，近70%都没能超过上年明晟MSCI欧洲NR EUR指数6.8%的增幅。

在理柏跟踪的近500家主动管理类英国股市基金中，48%表现都逊于富时100指数，52%齐平或胜过富时全股指数。