台湾央行：共发行8,057.8亿台币存单，存单发行余额增199.5亿

标题新闻：加拿大央行总裁称多伦多房价上涨不可持续，楼市是加拿大经济面临的最大风险之一
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北1月5日 - 台湾央行周一公布，共发行8,057.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,858.3亿台币相较，存单发行余额增199.5亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 6,746.8
91天期 0.93 86
182天期 1.05 25
364天期 0.596 1,200
央行上日共发行2,251.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,832.60亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后上周三(12月31日)超额准备为346亿台币，累积至周日超额准备为8,940亿台币、加计前期1%的超额准备为10,700亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
加拿大央行总裁波洛兹 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥5月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周四下跌，受累于小麦市场走低和中西部地区天气前景，交易商说。
CBOT-7月豆油期货收挫0.06美分，报每磅32.50美分。CBOT-7月豆粕期货收跌0.2美分，报每短吨318.60美元。