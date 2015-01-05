台湾央行：共发行8,057.8亿台币存单，存单发行余额增199.5亿

路透台北1月5日 - 台湾央行周一公布，共发行8,057.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,858.3亿台币相较，存单发行余额增199.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,746.8

91天期 0.93 86

182天期 1.05 25

364天期 0.596 1,200

央行上日共发行2,251.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,832.60亿台币。