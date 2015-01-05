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货币新闻 | 2015年 1月 5日 星期一 16:33 BJT

台湾央行：共发行8,057.8亿台币存单，存单发行余额增199.5亿

路透台北1月5日 - 台湾央行周一公布，共发行8,057.8亿台币存单。与今日存单到期金额7,858.3亿台币相较，存单发行余额增199.5亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 6,746.8

91天期 0.93 86

182天期 1.05 25

364天期 0.596 1,200

央行上日共发行2,251.5亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,832.60亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后上周三(12月31日)超额准备为346亿台币，累积至周日超额准备为8,940亿台币、加计前期1%的超额准备为10,700亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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