《中国债市每日综述》例行缴准无压力资金仍宽支撑现券，IRS跌幅明显

* 资金面未受例行缴准影响持续宽松

* 回购利率加速走低

* 现券及IRS跟跌，IRS降幅更明显

* 股市大涨对债市走强形成制约

路透上海1月5日 - 中国银行间市场周一资金面未受例行调整准备金影响持续宽松，回购利率亦现加速走低之势，并带动现券收益率及利率互换(IRS)同步下行，其中IRS降幅更为明显。

不过交易员并指出，相对于资金价格的跌幅而言，现券表现只能算是中规中矩，其中股市的持续大涨对债市制约不可忽视，作为短线走势风向标的国债期货，午后一度探低，亦反应了市场略显谨慎的心态。

“今天成交也不算太活跃，(新年)一开始都在研究，还没怎么动呢；现券今天动的不多，IRS下的明显一点，跟昨天收盘比有5个(基)点了，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员则表示，IRS在早盘初段一度延续了上日的升势，但随后的回购定盘利率较上日大跌，IRS很快由升转降。

上述券商交易员还谈到，尽管经济基本面仍疲弱，资金面也重返宽松，但近期股市的火爆走势，对债市的负面影响在所难免，“按理说资金价格下来这么多，现券今天该有点表现，股票太疯了，赚钱效应扩散，包括理财资金什么的可能都会往股市跑，这确实是不确定因素。”

中国股市沪综指周一放量收升3.6%至近五年半新高，录得新年开门红，并创下一个月最大单日涨幅。分析师指出，市场人气仍相当畅旺，增量资金源源不断涌入，继续投入石油、煤炭、有色等大盘权重股，且金融地产股亦越来越强，多头不断扩大其胜利成果。

现券方面，剩余期限约4.71年的国开行固息债140224券最新报价收益率 为4.06%/4.0350%，上日为4.07%/4.04%。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.718元人民币，较上日结算价微涨0.012元或0.01%，午后一度出现明显跌势，盘中最低曾探至96.312元，临近尾盘时才快速拉升。

**例行缴准无压力，资金仍宽松**

中国银行间市场周一早盘隔夜至14天期回购利率 跌势加剧，尽管今日为月初存款准备金例行调整日，但市场流动性未受影响，资金供给依旧宽松。

交易员并指出，面对存款偏离度的考核，年末银行对冲存款普遍表现克制，这也大大减弱了月初的准备金补缴压力，而年末机构多选择留高备付，新年后“蓄水池”放水也导致资金供给骤然增多。

“照道理说及今天（例行）缴准，但没什么影响，盘中很多都是减点出的，”上海一银行交易员称。

她谈到，今日资金价格下跌幅度加大，其主要原因是中小机构资金都相当宽裕，大家竞相出钱的情况下，导致市场利率波动更为剧烈，“小机构钱多的话，减点力度都比较大，如果再松几天的话，感觉（资金价格）还有下行空间。”

每月的5日、15日和25日，银行等存款类机构将根据特定时点存款余额，对已上缴的存款准备金进行调整，多退少补。但在去年9月央行推出存款偏离度考核指标后，月初存准补缴压力明显减轻。

中国银监会去年9月下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

北京一银行交易员认为，从目前来看，1月上中旬资金影响因素不多，流动性保持宽松的难度不大，进入中下旬后，则要关注缴税以及可能到来的新一轮IPO的影响。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,310.40亿元，较上日的5,519.53亿元放量；其中，隔夜品种成交6,434.52亿元，上日为4,378.89亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1628 3.4910 -32.82 6,434.52

七天 4.3319 4.8294 -49.75 1,662.89

14天 4.9917 5.7665 -77.48 124.32

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5200 1.2850 +223.50 --

七天 2.2100 0.7450 +146.50 --

14天 3.5050 2.8000 +70.50 --

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3000 3.6100 -31.00 --

七天 4.4900 4.8900 -40.00 --

14天 4.8000 5.7900 -99.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.4210 3.6400 -21.90 --

七天 4.7250 4.8830 -15.80 --

三个月 5.1250 5.1380 -1.30 --