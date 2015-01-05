欧元债市：公债收益率保持在纪录低点附近，继续年初强势基调

今年第一天刊登的专访显示，欧洲央行总裁德拉吉表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。

“德国的通胀数据将可能非常低，在德拉吉先生接受访问后，数据将证实量化宽松举措很快将出台，”KBC策略师Piet Lammens说。“看来收益率只有会往一个方向走了。”

10年期德债收益率 几无变动，报0.50%，上周五曾跌5个基点，触及纪录低点0.493%。

其他欧元区公债收益率也接近低点。西班牙10年期公债收益率 约报1.5%，意大利10年期公债收益率 略高于1.75%，葡萄牙10年期公债收益率 略低于2.50%。

希腊10年期公债收益率 涨11个基点，至9.37%。(完)

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